يوفّر أكثر من 4 آلاف قطعة أرض.. الانتهاء من تطوير مخطط سكني في منطقة القصيم

بلادي – الرياض :

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخطط “حاضرة بريدة” السكني الواقع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف للسيول وغيرها.

ويقع مخطط “حاضرة بريدة” شمال شرق مدينة بريدة على مساحة تتجاوز 5.5 مليون متر مربع، ويوفر المخطط 4.4 ألف قطعة أرض سكنية بمساحة تصل إلى 500 م2 للقطعة.

ويتيح موقع وتطبيق برنامج “سكني” للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي ومعرفة مميزاتها استكمالاً لحجزها وتوقيع عقودها إلكترونياً عبر منصة “سكني” من بين 218 مخططاً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومحافظات المملكة.

ويمكن للراغبين الدخول المباشر على الرابط هــنا، ثم اختيار المخطط المناسب، وتحديد قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.