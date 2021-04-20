بلادي – الرياض :
كشف رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل، مدى إمكانية إقامة حوار بين المملكة وإيران في مختلف الملفات السياسية الدولية.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن المملكة دومًا كانت على استعداد للحوار، مؤكدًا أنه جرت بعض التشاورات بين البلدين خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.
وأضاف أن تلك الفترة شهدت توقيع اتفاقية بين البلدين، تشدد على عدم تدخل كلا البلدين في شؤون الآخر، إلا أنهم استمروا في محاولات التدخل في شؤون المملكة.
وذكر أن إيران رفضت دعوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحوار ووقف التدخل في اليمن والتوقف عن دعم الحوثيين، واستمرت في دعم الميليشيات الإرهابية في اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي الفيصل: إيران رفضت دعوات ولي العهد للحوار.. وسبق أن تشاورنا في حقبة خاتمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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