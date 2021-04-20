تركي الفيصل: إيران رفضت دعوات ولي العهد للحوار.. وسبق أن تشاورنا في حقبة خاتمي

بلادي – الرياض :

كشف رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل، مدى إمكانية إقامة حوار بين المملكة وإيران في مختلف الملفات السياسية الدولية.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن المملكة دومًا كانت على استعداد للحوار، مؤكدًا أنه جرت بعض التشاورات بين البلدين خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

وأضاف أن تلك الفترة شهدت توقيع اتفاقية بين البلدين، تشدد على عدم تدخل كلا البلدين في شؤون الآخر، إلا أنهم استمروا في محاولات التدخل في شؤون المملكة.

وذكر أن إيران رفضت دعوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحوار ووقف التدخل في اليمن والتوقف عن دعم الحوثيين، واستمرت في دعم الميليشيات الإرهابية في اليمن.