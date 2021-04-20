لماذا تسيطر الإناث على أعداد إصابات كورونا في الوقت الحالي؟ استشاري يوضح

بلادي – الرياض :
كشف استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، أسباب ارتفاع نسب الإصابة بين الإناث وسيطرتها على إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن سيطرة الإناث على أعداد الإصابات بكورونا تتزامن مع نزولهن للأسواق المغلقة بكثافة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل لبس الكمامة، ولمس الأشياء في المتاجر دون تطهير الأيدي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 407.010 ألف حالة.
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