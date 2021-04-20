اعرف موعد صرف المكرمة الملكية 1442 في شهر رمضان بالمملكة السعودية

تزداد تساؤلات العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول موعد صرف المكرمة الملكية لعام 1442، والتي أمر بصرفها الملك سلمان بن عبد العزيز في شهر رمضان لفئات معينة من المواطنين لمساعدتهم على شراء ما ينقصهم وأيضاً لتوفير مصاريف لعيد الفطر المبارك، وتسهيل الحياة عليهم، ومن الجدير ذكره أن هذه المكرمة تصرف بشكل سنوي للمواطنين وتكون في شهر رمضان المبارك لتوفير معيشة هنيئة ومريحة للمواطنين، وسوف نستعرض مع حضراتكم توقعات صرفها في الفترة القادمة.

موعد صرف المكرمة الملكية 1442

لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد صرف المكرمة الملكية للمواطنين في السعودية، ولكن من المتوقع أن تصرف في النصف الثاني من شهر رمضان لكي تكون عيدية للمواطنين لمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وتبلغ قيمة هذه المكرمة ألف ريال سعودي وذلك لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أما الأشخاص التابعين فتكون المكرمة قيمتها 500 ريال سعودي، ومن الجدير ذكره أن في العام الماضي وصلت القيمة الخاصة بالمكرمة الملكية إلى حوالي مليار و600 مليون ريال سعودي.

المكرمة الملكية رمضان 1442

يتوقع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بأن يتم صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان الجاري بعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين المستفيدين، ويتم ذلك في النصف الأول من شهر رمضان، وبالتالي يكون موعد المكرمة في النصف الثاني من رمضان.

ينتظر الجميع إصدار أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف المكرمة لهم، والتي تساعدهم في شراء كل ما يحتاجون له بسهولة وتوفير احتياجات البيت لشهر رمضان والعيد، وكذلك شراء ملابس العيد للأطفال، فالهدف منها هو مساعدتهم على حياة كريمة وللتغلب على الظروف الصعبة، وعند التعرف على الموعد الرسمي لصرفها خلال شهر رمضان سوف ننشر لكم من خلال موقعنا.