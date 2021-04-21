نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في وظائف جدارة الخدمة المدنية 1442 جدارة توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة ، الكثير داخل المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث حاليا عن باب التقديم في جدارة توظيف وتخطي البحث في محرك البحث جوجل أكثر من 50 ألف مهتم بالوظائف المعلنة حيث أصدرت وزارة الخدمة المدنية البشرية في السعودية عن فتح باب التقديم علي الوظائف إلكترونيا ، وتهدف هذه المنصة علي توفير الكثير من فرص العمل لمواطني المملكة العربية السعودية ومنها فرص عمل في جدارة الوظائف الإدارية 1442 ، وظائف الحج والعمرة ، وظائف الحرس الجمهوري 1442، وظائف النيابة العامة 1442، وظائف التعليمية 1442 اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية الدخول علي رابط جدارة والتسجيل في المنصة ومتابعة طلب التقدم للوظيفة فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

شروط التقديم في وظائف jadarah الخدمة المدنية 1442

للتقدم في نظام وظائف الخدمة المدنية 1442 يجب أن يكون مطبق عليه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من اصل سعودي الجنسية وليس أي جنسية أخري.

زوجة المتقدم للوظائف تكون أيضا من أصل سعودي.

ليس علي المتقدم أي أحكام قضائية وأن سكون حسن السير والسلوك.

رابط التسجيل في نظام جدارة عبر منصة مسار

يجب علي راغبي التقدم لوظائف الخدمة المدنية 1442 التوجه إلي منصة مسار ومتابعة الخطوات التالية:

قم بالدخول علي منصة مسار الإلكترونية للتسجيل فيها.

للتسجيل فيها. قم بالنقر علي تسجيل دخول جديد.

ضع رقم الهوية الخاص بك في الحقول المخصصة لها.

ضع تاريخ الميلاد الخاص بك ثم اختار الجنس ( ذكر أو أنثي)

قم بوضع رقم التحقق.

ولقد خصصت وزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية تلقي أي أسئلة أو مقترحات من المتقدمين وذلك من خلال النقر علي أيقونة الدعم داخل الموقع فعليك عزيزي المتقدم أن لا تتردد في الاتصال بهم عند الحاجة لأي أستفسار أو مقترحات.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم من خلال موقع ثقفني كيفية تسجيل الدخول والتقدم في جدارة الوظائف الإدارية 1442 ووظائف الحج والعمرة ووظائف الحرس الجمهوري 1442 ووظائف النيابة العامة من خلال منصة مسار واستعرضنا أيضا شروط التقدم في الوظائف المعلنة نتمنى من الله التوفيق للجميع ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.