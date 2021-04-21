رابط التسجيل في وظائف جدارة الخدمة المدنية والتقديم على الوظائف إلكترونيا 1442

جدارة ، قامت وزارة الخدمة المدنية البشرية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على جدارة توظيف للعديد من الوظائف المختلفة حيث يمكن لجميع المواطنين التقديم على وظائف جدارة بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الأنترنت، مما أدي إلى تزايد عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية في الساعات القليلة الماضية عن جدارة الوظائف الادارية 1442 ، كما نوهت الوزارة عن ضرورة التزام المتقدمين بمواعيد التسجيل في تلك الوظائف المعلن عنها، وأيضا ضرورة توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط التسجيل في وظائف نظام جدارة الخدمة المدنية والتقديم على الوظائف إلكترونيا 1442، وما هي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شروط جدارة 1442

جدارة ، هي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتوفير العديد من فرص العمل لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على عمل مناسب لهم، حيث يوجد العديد من جدارة الوظائف الإدارية 1442 مثل وظائف الحج والعمرة جداره 1442 ، وأيضا وظائف الحرس الوطني جداره 1442 ، والوظائف التعليمية جداره 1442 ، وظائف النيابة العامة جداره 1442 والكثير من الوظائف الأخري التي توفرها هذه المنصة، ولكن قبل التقديم على هذه الوظائف يجب توافر هذه الشروط :

يجب أن يكون المتقدم على جداره سعودي الجنسية .

سعودي الجنسية . يجب أن يكون زوجة المتقدم سعودية الجنسية .

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .

يجب ألا يكون المتقدم لديه سوابق أو أحكام مخلفة بالشرف .

خطوات التسجيل في جدارة 1442

يجب على جميع المواطنين الراغبين في التقديم على وظائف جدارة المعلن عنها في المملكة إتباع خطوات التسجيل في جداره وهذه هي الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع منصة مسار الإلكترونية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الإلكترونية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . أنقر على خيار ( تسجيل جديد ) .

أكتب رقم الهوية الخاص بك بشكل صحيح .

كتابة تاريخ الميلاد .

تحديد الجنس ( ذكر، أنثي ) .

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح .

أنقر على ( تسجيل جديد للتقديم على إعلانات جدارة ) .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط التسجيل في وظائف نظام جدارة الخدمة المدنية والتقديم على الوظائف إلكترونيا 1442، وما هي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين في المملكة العربية السعودية .