نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 21/4/2021.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء في المقال التالي
سعر الذهب اليوم في السعودية، شهدت أسواق الذهب الثلاثاء الثامن من رمضان تراجع طفيف في نهاية التعاملات، وقد سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 وهو أعلى عيارات الذهب 213.56 ريال سعودي أي 56.97 دولار أمريكي، وقد انخفضت باقي الجرام كعيار 21 وعيار 18 وحتى الأوقية الذهبية والسبائك والجنيه الذهب، ولكن ما زال الاقتصاد السعودي يسير كما هو متيسر وليس متعسر، تابعونا فقط وستتعرفوا على أسعار الذهب في ختام التعاملات يوم الاثنين وفي تعاملات اليوم.. تابعوا القراءة.
سعر الذهب اليوم في السعودية
ذكر المعهد الدولي للتمويل أن السعودية متيسرة وتسير على طريق الانتعاش بخطوات ثابتة وواضحة وذلك في ظل زيادة رأس المال الوافد للمشروعات الاستثمارية، وبالرغم من ذلك لُوحظ انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في السعودية، حيث انخفض سعر جرام 24 حوالي 213.40 ريال سعودي، وبلغ سعر عيار 21 وهو أكثر الأعيرة تداولًا بالمملكة والذي وصل إلى 186.73 ريال سعودي، بينما سعر جرام الذهب عيار 18 160.05 ريال سعودي.
تعرفوا على سعر الذهب اليوم في السعودية
تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وهبطت أوقية الذهب والجنيه الذهب، وقد شهد الذهب تراجعات عالية في مستوياته منذ أكثر من سبع أسابيع تقريبًا، كما أن عوائد السندات للخزانة الأمريكية شهدت ارتفاعًا واضحًا مما أضعف من سعر الدولار، وقد قال المحللون الاقتصاديون أن أسعار الفائدة الأمريكية ستشهد زيادة تدريجية وبالتالي سيرتفع الذهب مرة أخرى، وتتمثل أسعار الذهب كالتالي:
- سعر عيار 24 وصل إلى 214.25 ريال سعودي.
- عيار 22 وصل إلى 196.39 ريال سعودي.
- عيار 21 حوالي 187.46 ريال سعودي.
- عيار 18 وصل نحو 160.68 ريال سعودي.
- عيار 14 وصل إلى نحو 124.98 ريال سعودي.
- أونصة الذهب بيع حوالي 6.663.75 ريال سعودي.
- أونصة الذهب شراء 6.667.50 ريال سعودي.
- سعر كيلو الذهب من عيار 24 حوالي 214.245.07 ريال سعودي.
- سعر سبيكة الذهب 10 أوقية حوالي 66.637.50 ريال سعودي.
- سعر سبيكة الذهب 5 أوقية حوالي 33.318.75 ريال سعودي.
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