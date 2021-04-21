نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شعبان ورمضان 1442.. موعد إيداع رواتب المتقاعدين أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1442- أبريل 2021 ، مع دخول شهر رمضان المبارك 1442 بدأ الكثير من المواطنين التساؤل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شعبان ، رمضان 1442 والذي يوافق شهر أبريل 2021 خاصة مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي حيث من المقرر أن يتم إيداع الرواتب للمتقاعدين في آخر الشهر الميلادي بعد اعتماد الحكومة السعودية الشهر الميلادي لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام حيث يتم الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي .

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1442

رواتب المتقاعدين شعبان 1442 هـ / أبريل 2021 مـ ، أشارت المؤسسة العامة للتقاعد أن موعد إيداع رواتب الموظفين المتقاعدين لشهر شعبان 1442 سيكون يوم الأحد 13 رمضان 1442 الموافق 25 أبريل 2021 ، وبإمكان المتقاعدين التأكد من إيداع الرواتب في الحسابات البنكية لديهم من خلال رسالة نصية من البنك تشير إلى إيداع الراتب أو من خلال الطريقة التي حددتها المؤسسة العامة للمتقاعدين وهي إرسال بريد إلكتروني للمؤسسة أو الاتصال بخدمة العملاء من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة أو الاتصال على الأرقام التي تم تخصيصها بمركز الاتصال الموحد.

موعد إيداع رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1442

إيداع رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1442 /مايو 2021 ، بدأ الكثير من الموظفين المتقاعدين السؤال كم باقي على صرف راتب شهر رمضان المبارك وهل من الممكن أن يتم تقديمه قبل إجازة عيد الفطر المبارك 1442، ومن المعتاد أن يتم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في يوم 25 من كل شهر ميلادي وعليه فإن إيداع رواتب المتقاعدين لشهر ومضان المبارك سيكون يوم 13 شوال 1442 الموافق 25 مايو 2021 وفق الجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية و وزارة الخدمة المدنية.

كم باقي على صرف راتب المتقاعدين شعبان

اعتادت المؤسسة العامة للتقاعد على صرف رواتب المتقاعدين والمسجلين ضمن المؤسسة يوم 25 من كل شهر إن لم يصادف هذا التاريخ يوم إجازة رسمية أي يوم الجمعة أو السبت حيث تقوم المؤسسة بتقديم مواعيد صرف الرواتب يوم أو يومين ، أما بالنسبة لراتب المتقاعدين لشهر شعبان 1442سيكون بعد ما يقارب الأربعة أيام من تاريخ اليوم.