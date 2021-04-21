نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان.. طريقة التسجيل وكيفية الاستفادة من المنصة الوطنية للعمل الخيري ehsan في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة إحسان من أول يوم أطلقت فيه أولى المنصات الإلكترونية التي تقوم بعملية جمع تبرعات في المملكة العربية السعودية، وشهدت توافدا كبيراً بشكل يومي وازداد بحلول شهر رمضان الكريم شهر الخير، فيسعى العديد من فاعلي الخير إلى التقرب من الله بفعل الخيرات في الشهر الكريم لتوصل المساعدات لمستحقيها، وتماشياً مع “الحملة الوطنية للعمل الخيري” وبمرور الوقت هناك ازدياد في التبرعات مما يعد دليل على استمرارية دخول المواطنين إلى منصة وطنية للعمل الخيري لتقديم التبرعات، مع أن المنصة منشأة منذ عدة أيام فقط.

منصة إحسان

من الجدير بالذكر أن أعداد المتعاملين مع منصة إحسان الخيرية في ازدياد يوم بعد يوم، مما يتيح فرص أكثر لأعمال خيرية متنوعة، وقد لاقت صدى إيجابي واسع من عدد من مشايخ اللجنة الشرعية، كما انه لا يفرض رسوم على عملية التبرع.

تسجيل الدخول عبر منصة إحسان

منذ بداية إطلاق منصة إحسان وفي الأيام الأولى من الإطلاق على شبكات الانترنت شهدت اقبلا كبير من فاعلي الخير، كما يستطيعوا من خلال المنصة إخراج الزكاة عن طريق التسجيل في المنصة، وبحلول شهر رمضان المعظم وبوجوب إخراج زكاة الفطر خلال الشهر الكريم فيمكنكم إخراج زكاة الفطر من خلال المنصة، فيتوفر حملة موسعة للمساعدة في فك كرب العديد من الأسر وفك أسر الأشخاص الغارمين عن طريق ehsan.

كيفية الاستفادة من منصة إحسان

تقوم الجهات المختصة باختيار الأشخاص وقد يعتبر السؤال الأهم مدى موثوقية التسجيل في منصة إحسان، نستطيع القول بان المنصة هي تابعة لمؤسسة موثوقة وقد تم تدشينها تحت الأمر السامي رقم (48019) وهدفها هو أن تقدم التبرعات، وبعد القيام بعملية التسجيل في المنصة ستكون على اطلاع دائم ببيانات التبرع، في الوقت الحالي تستطيع أن تسجل في المنصة من خلال رقم الهاتف الجوال فقط من داخل المملكة.

طريقة وخطوات عملية التسجيل في منصة إحسان