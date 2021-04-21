شروط التقديم علي قرض السيارة من بنك التنمية الإجتماعية السعودي يقدم بنك التنمية الإجتماعية السعودي الكثير من التمويلات والقروض، والهدف منها تسهيلاً وتيسيراً علي المواطنين وخاصةً الشباب لمساعدة في بناء مستقبلة، ومن هذة التمويلات تمويل السيارات، وهو يهدف إلي دعم الشباب السعودي للحصول علي سيارة بهدف توفير فرص عمل للشباب علي سيارات الأجرة العامة والخاصة وأيضاً سيارات النقل المدرسي، وحماية الشباب من البطالة، كما أنة يقدم تمويلات اخري كتمويل الزواج وتمويل الأسرة، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية جميع هذة التمويلات رغبة في خدمة مصلحة المواطن والمجتمع حتي يرفع من مستوي معيشة الفرد والمجتمع عموماً.

شروط الحصول علي قرض السيارة من بنك التنمية الإجتماعية السعودي

قام بنك التنمية الإجتماعية بوضع شروط محددة للراغبين في الحصول علي قرض السيارة، والشروط كالأتي:

يجب التقديم علي قرض السيارة من أي فرع من فروع بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يتوجب علي المستفيد الإنتظار حتي يتم الإنتهاء من دراسة ومراجعة كافة البيانات التي تم تقديمها، والتي تصل لمدة شهر أحياناً.

يحق للبنك طلب أي معلومات ائتمانية مختلفة، من جميع المتقدمين الراغبين في الحصول علي قرض السيارة، وذلك قبل الموافقة علي التمويل. في حالة عدم سداد أي قسط من أقساط السيارة يحق للبنك التحفظ علي السيارة والمطالبة بكامل المبلغ المصروف لة. بعد أن يتم تسليم السيارة للمستفيد يعد البنك غير مسؤولاً عن أي مخالفات او حوادث تنتج عن السيارة

خطوات التقديم علي تمويل السيارات من بنك التنمية الإجتماعية