نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة الإبتدائية عبر نظام نور 1442 وخطوات التسجيل في نظام نور وطباعة كشف الدرجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث بشكل كبير وملحوظ حول التسجيل في نظام نور 1442 خلال الساعات القليلة الماضية والذي سيستمر حتى الوقت المقبل، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الترم الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية ومن المقرر أن يتم رفعها ليتم الحصول عليها والاستعلام عنها من خلال نظام نور برقم الهوية يوم الخميس المقبل 22 أبريل 2021 الموافق العاشر من رمضان في خطوات بسيطة سنستعرضها تباعاً، وخلال وقتنا الراهن وحتى ظهور النتيجة سيشعر كافة أولياء الأمور بحالة من القلق وعدم الطمأنينة حتى يستطلع بيان درجات أولاده، وهذا ما سنتابعه معكم لحظة لحظة.

التسجيل في نظام نور

كان انتشار وباء كورونا المستجد له أثراً كبيراً توقف المنظومة الدراسية خلال العام الماضي بناءاً على قرار من وزير التعليم السعودي، حيث خشى على الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى المدارس والتعامل مع بعضهم البعض والازدحام وتواجدهم في مكان واحد، لذلك كان هذا أحد الدوافع في إنشاء أكثر من منصة ونظام تعليمي مختلف ومنهم نظام نور ومنصة مدرستي التعليمية ونظام فارس ومنصة بياناتي وغيرهم.

نظام نور ولي الأمر

يتمكن ولي أمر الطالب بكل سهولة من خلال نظام نور أن يسجل أبنائه وبناته في المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال أيضاً، كما يتُاح له تتبع درجاتهم في أي وقت شاء والاستعلام عن نتائجهم الدراسية فور رفعها على الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة السر المطلوبين للدخول.

طريقة طباعة كشف الدرجات من نظام ن

يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة (الاعدادية) أن يقوموا بطباعة كشف درجات أي مادة يريدونها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور الالكتروني. الضغط على آيقونة التقارير. ثم يتم النقر على خيار تقارير الدرجات. اختيار كشف رصد الدرجات بعد تحديد المادة والفصل الدراسي. ثم اختيار كلمة الطباعة.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور

يمكن من خلال الخطوات التالية استظهار نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية:

الدخول إلى موقع نظام نورالالكتروني .

. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الدخول إلى نظام نور للنتائج.

ثم كتابة رمز التأكيد.

ادخال رقم الهوية ورمز التحقق.

ثم النقر على بحث.

ونسأل الله لكم جميعاً السداد والتوفيق والنجاح المستمر.