- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي رمضان 1442 وشروط الحصول على منحة الضمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة حرصت المملكة العربية السعودية على توفير عدد من المساعدات المختلفة والدعم لكافة المواطنين بالمملكة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والمتأثرين من الإصلاحات الاقتصادية التي تحل بالبلاد مثل مقطوعة الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وغيرها من المساعدات الحكومية، وفقًا لرؤية المملكة 2030 والمتأثرين من الوباء المستجد المتفشي بالمملكة العربية السعودية، في السياق التالي نستعرض لكم موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وشروط الحصول على منحة الضمان 2021.
الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية
معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ مالي يتم صرفه شهريا للمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي وهو متاح لكل من:
- للمواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة.
- المرأة الأجنبية المتزوجة من المواطن السعودي.
- كذلك أرملة السعودي التي لها أولاد منه.
- بالإضافة إلى أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من الزوج الأجنبي.
- الأيتام الذين لا يتوفر لديهم وثيقة إثبات الجنسية السعودية.
- الأيتام حاملي بطاقات التنقل.
كما أن الفئات المستهدفة من معاش الضمان الاجتماعي كل من:
- من وصل إلى سن الشيخوخة ممن تجاوز عمر الستين، والعاجز عن العمل سواء ذكر أو أنثى.
- الأسرة الغير معولة مثل الأرملة التي لها أيتام، والمطلقة والتي لها أبناء.
- الأسرة المهجورة.
- الأسرة المعلقة.
- أسرة المفقود.
- أسرة الغائب.
- أسرة المدمن للمخدرات.
- المرأة بلا عائل مثل المطلقة، الأرملة، زوجة المفقود، زوجة الغائب، المهجورة، المراة المعلقة، وزوجة المدمن على المخدرات.
- اليتيم / اليتيمة الفاقد لأبيه.
- اليتيم / اليتيمة المجهول الأب أو الأبوين.
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي
يتم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ما إن استوفى الفرد الشروط الآتية للاستحقاق من المعاش، وتلك الشروط هي:
- أن يكون الفرد المتقدم للحصول على المقطوعة سعودي الجنسية، ومقيم بالمملكة إقامة مستديمة.
- أن يكون دخل الأسرة المستفيدة من الدعم و الفرد المستقل عن الحد الأدنى للمعاش.
- أن يكون الفرد المتقدم للحصول على المقطوعة منطبق عليه معايير استخدام الثروة المحددة من قبل اللائحة.
- أن يتم إيفاء كافة متطلبات الوزارة التي تتعلق بكل من التعليم والخدمة المجتمعية، والصحة، والتأهيل.
موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442
يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لما يزيد عن مليوني فرد بالمملكة العربية السعودية، بإجمالي قيمة 1.9 مليار ريال سعودي.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 قبل الانتهاء من شهر رمضان المبارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي رمضان 1442 وشروط الحصول على منحة الضمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.