نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي رمضان 1442 وشروط الحصول على منحة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت المملكة العربية السعودية على توفير عدد من المساعدات المختلفة والدعم لكافة المواطنين بالمملكة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والمتأثرين من الإصلاحات الاقتصادية التي تحل بالبلاد مثل مقطوعة الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وغيرها من المساعدات الحكومية، وفقًا لرؤية المملكة 2030 والمتأثرين من الوباء المستجد المتفشي بالمملكة العربية السعودية، في السياق التالي نستعرض لكم موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وشروط الحصول على منحة الضمان 2021.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية

معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ مالي يتم صرفه شهريا للمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي وهو متاح لكل من:

للمواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة.

المرأة الأجنبية المتزوجة من المواطن السعودي.

كذلك أرملة السعودي التي لها أولاد منه.

بالإضافة إلى أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من الزوج الأجنبي.

الأيتام الذين لا يتوفر لديهم وثيقة إثبات الجنسية السعودية.

الأيتام حاملي بطاقات التنقل.

كما أن الفئات المستهدفة من معاش الضمان الاجتماعي كل من:

من وصل إلى سن الشيخوخة ممن تجاوز عمر الستين، والعاجز عن العمل سواء ذكر أو أنثى.

الأسرة الغير معولة مثل الأرملة التي لها أيتام، والمطلقة والتي لها أبناء.

الأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة المفقود.

أسرة الغائب.

أسرة المدمن للمخدرات.

المرأة بلا عائل مثل المطلقة، الأرملة، زوجة المفقود، زوجة الغائب، المهجورة، المراة المعلقة، وزوجة المدمن على المخدرات.

اليتيم / اليتيمة الفاقد لأبيه.

اليتيم / اليتيمة المجهول الأب أو الأبوين.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

يتم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ما إن استوفى الفرد الشروط الآتية للاستحقاق من المعاش، وتلك الشروط هي:

أن يكون الفرد المتقدم للحصول على المقطوعة سعودي الجنسية، ومقيم بالمملكة إقامة مستديمة.

أن يكون دخل الأسرة المستفيدة من الدعم و الفرد المستقل عن الحد الأدنى للمعاش.

أن يكون الفرد المتقدم للحصول على المقطوعة منطبق عليه معايير استخدام الثروة المحددة من قبل اللائحة.

أن يتم إيفاء كافة متطلبات الوزارة التي تتعلق بكل من التعليم والخدمة المجتمعية، والصحة، والتأهيل.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لما يزيد عن مليوني فرد بالمملكة العربية السعودية، بإجمالي قيمة 1.9 مليار ريال سعودي.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 قبل الانتهاء من شهر رمضان المبارك.