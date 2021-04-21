كريم السعودية تطلق ميزات جديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك

دوت الخليج – أوصاف الفارس :

أعلنت كريم عن إطلاق مجموعة من الخدمات والميزات الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار سعي الشركة لتلبية تطلعات عملائها الراغبين بتعزيز تواصلهم مع أفراد العائلة وسط أجواء الألفة والمحبة التي يزخر بها الشهر المبارك.

حيث بدأت كريم أعمالها بالسعودية من خلال تقديم نموذج النقل عبر التطبيقات الذكية الذي ساهم في الارتقاء في قطاع النقل وخدماته وفي عالم نقل الركاب الآمن والموثوق، واليوم وسعت من نطاق خدماتها في نقل الركاب لتشمل خدمات التوصيل وخدمات الدفع الالكتروني تحت منصة الـ Super App تسهل حياة الناس بشكل أكبر.

وفي هذا السياق أعلنت عن كريم مجموعة من الميزات والخدمات خلال شهر رمضان المبارك ومن أبرزها ما يلي:

خدمة توصيل الطعام والطلب المسبق لوجبات الإفطار

توفر كريم خدمة توصيل الطعام إلى المنزل، وبمناسبة رمضان قامت بتوفير ميزة الطلب المسبق لوجبات الإفطار يومياً قبل الساعة 5 عصراً. وستشمل هذه الخدمة مجموعةً مختارة من المطاعم التي تلبي مختلف الأذواق، كما وستوفر كريم عروض وخصومات قيمة على خدمات التوصيل ووجبات السحور والإفطار بالتعاون مع شركائها من المطاعم.

رد الجميل للمجتمع وعمل الخير

تسّهل كريم من خلال تطبيقها متعدد الخدمات عملية التبرع من قبل زبائنها بكبسة زر وذلك من خلال استبدال نقاط برنامج الولاء لصالح مؤسسة رعاية الاطفال ذوي الاعاقة

خدمات التوصيل ” اطلب اي شيء”

تسعى كريم من خلال خدمة “أطلب اي شيء” في تسهيل تجربة عملائها خلال رمضان، وإتاحة المجال لمن لم تسمح لهم ظروفهم بقضاء أوقاتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم هذا العام الى إرسال الاغراض أو الوجبات المنزلية إلى أفراد عائلاتهم مع كابتن كريم من خلال خدمة “توصيل الاشياء”، الى جانب توفير خدمة “شراء الاشياء” التي تعتمد على قيام كابتن كريم بشراء طلبات العملاء من أى مكان و توصيلها حتى باب المنزل، ويقوم العميل بطلب الخدمة باستخدام التطبيق وتحديد موقع المشتريات وعنوان التوصيل.

التبرع بوجبات طعام لمن هم بحاجة

تتعاون كريم في الفترة القادمة مع المنصة الوطنية للتبرع “تبرع” وشركائها من المطاعم، بحيث تقوم كريم بالتبرع بمبلغ 2 ريال عن كل طلب يتم من خلال منصتها، الى جانب قامت بتخصيص ميزة التبرع بكبسة زر لصالح منصة “تبرع” من خلال الـ Super App.

إرسال العيدية من خلال التطبيق

بإمكان مستخدمي كريم إرسال واستقبال العيدية من خلال خدمة Careem PAY بكلّ أمان ودون تلامس للحفاظ على سلامتهم.

التذكير بمواقيت الصلاة

توفر كريم خاصية جديدة، والتى تتيح امكانية التذكير بمواعيد الصلاة وإقامتها من خلال عرض ذلك على الشاشة الرئيسية للتطبيق الخاص بكريم وقت كل صلاة.

خصومات لاخذ اللقاح مراكز التطعيم

سوف تساهم كريم في تسهيل تنقلات الراغبين بأخذ اللقاح من وإلى المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في مختلف مدن المملكة بوسيلة نقل آمنة وموثوقة، حيث خصصت برموكود VaccineKSA يمنح خصم 50% على رحلتين بحد أقصى 10 ريال للرحلة الواحدة ، على أن يتم تحديد موقع المركز الصحي كنقطة وصول. وبإمكان أي مستخدم الاستفادة من هذا الخصم فقط أيام الخميس والجمعة والسبت خلال شهر رمضان المبارك.