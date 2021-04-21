نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر تعلن عن خطوات التسجيل في خدمة فرجت لتسديد الديون في المقال التالي
يمكنك التسجيل في خدمة فرجت التي تم الإعلان عنها مؤخرا في المملكة العربية السعودية من أجل تسديد الديون عن طريق منصة أبشر الإلكترونية والتي تتبع وزارة الداخلية السعودية، حيث أنها تُعد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون وتعمل على المساعدة بين المواطنين داخل المملكة، وتهدف هذه الخدمة إلى جمع الأموال التي لا يقدر السجناء المديونين دفعها وسدادها والإفراج عنه.
منصة أبشر خدمة فرجت
خدمة فرجت تعتبر خدمة مقدمة من قِبل المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية في السعودية، حيث يمكن للمقيمين والمواطنين التبرع إلى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب قضايا مالية، لكي يستطيعون مساعدتهم في الإفراج عنهم وسداد ديونهم، بالإضافة إلى أنه يمكن البحث عن المستفيدين وظروفهم واختيار الأفراد المستحقين للمساعدة، ويمكن سداد جزء من المبلغ أو المبلغ كله عن المديون.
خطوات التسجيل في خدمة فرجت
التسجيل في خدمة فرجت مرتبط بشكل كبير بنظام الأمن للعسكرين الذين تم إصدار أمر تنفيذي بحقهم، ويمكن التسجيل في خدمة فرجت عن طريق التالي:
- قم بالدخول على منصة أبشر
- قم بتسجيل الدخول إلى النظام عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم بالنقر على زر خدماتي الموجودة في أعلى الصفحة.
- قم باختيار أبشر فرجت.
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة لكي يتم تقديم طلب مساعدة في برنامج فرجت.
شروط التسجيل في خدمة فرجت
كما تم الإعلان عن عدة شروط يجب توفرها من أجل استحقاق التسجيل في الخدمة وهي كالآتي:
- يجب على الشخص المتقدم للتسجيل أن يكون من الغارمين السجناء، لأنه لم يقدر على دفع الأقساط.
- أن يكون من الأشخاص المتعثرة في سداد الديون إلى أشخاص آخرين أو مؤسسات.
- أن يكون له حسابًا في منصة أبشر.
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