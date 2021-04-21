نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة التأهيل الشامل وإيداع معونة الملك سلمان في رمضان للضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مكرمة التأهيل الشامل 1442 لذوي الاحتياجات الخاصة والايتام وأصحاب الإعاقات في شهر رمضان التي يتطلع للحصول عليها الآلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة المؤهلين، والتي يقوم السيد خادم الحرمين بصرفها مرة في العام لتوفير العيش الكريم للمجلين في برنامج التأهيل الشامل تبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تأتي ضمن برامج الرعاية الاجتماعية للمملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صرف المكرمة الملكية

بقرار خاص من خادم الحرمين الشريفين يتم صرف مبالغ مالية سنوية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من المستفيدين من رواتب الضمان والتأهيل الشامل، والتي ينتظرها المستفيدين من العام للعام، بواقع ألف ريال لرب الاسرة و500 ريال للتابعين، وذلك لمن هم مسجلين ضمن قوائم المستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين قاموا بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت الاستحقاق، ومن الهام أيضا ان يقوم المسجلين ضمن برامج الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل أن يتم تحديث البيانات الخاصة بهم في المواعيد المقررة لذلك.

موعد صرف مكرمة التأهيل الشامل

يتم صرف المكرمة الملكية للمؤهلين ضمن برنامج التأهيل الشامل مرة واحدة في العام، ويتوقع أن يتم صرف مكرمة رمضان مع راتب شهر رمضان للمؤهلين والذي يكون في السادس والعشرين من أبريل 2021 أو في 16 رمضان 1442، بينما لم يتم التأكيد على الموعد ولكن هذا موعد متوقع.

خطوات الاستعلام عن التأهيل

يتابع المسجلين ضمن البرنامج الخدمي التعرف على موعد إيداع رواتب الشهر الخاصة بهم في الحسابات البنكية لهم ليتم صرفها بالخطوات التالية:

يتم الخول على الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم باختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار خدمات الرعاية. يتم اختيار ايقونة الإعانة المالية. يقوم المستخدم بإدخال رقم المستفيد. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية. يتم كتابة رمز التحقق. ثم يتم كتابة رمز التحقق ليبدأ البحث. كما يمكن الاتصال والاستعلام على رقم الوزارة 0114778888 .

إيداع المكرمة الملكية

قام خاد الحرمين الشريفين بإيداع المكرمة الملكية لشهر رمضان بقيمة مليار و900 مليون ريال سعودي والتي تكون فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الحاصلين على رواتب الضمان وأيضا الحاصلين على رواتب التأهيل الشامل والراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك لشهر رمضان الجاري، وذلك في البنوك السعودية بينما لم يتم الإعلان عن موعد صرفها للمستفيدين على أن يتم التوقع إن تصرف لمستفيدي التأهيل الشامل في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

موعد صرف المكرمة الملكية

تم إيداع مبالغ المكرمة الملكية في حسابات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليتم توزيعها على مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين ضمن قاعدة البيانات الخاصة فيها للمستفيدين من رواتب الضمان، بينما لم يتم تحديد مواعيد صرف المكرمة، حث يترقب البعض أن يتم صرفها على الفور بينما يترقب آخرين أن تكون على منتصف شهر رمضان بينما يترقب آخرين أن تكون في آخر رمضان لتقوم بنفقات عيد الفطر المبارك.

ويعتبر موعد صرف راتب الضمان للملتحقين ببرنامج التأهيل الشامل هاما جدا، حيث يضم البرنامج الضعفاء من المعاقين والشيوخ الذين لا يقدروا على العمل والأرامل والنساء التي ليس لها معيل وأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، ولا تقدر فئة التأهيل على الذهاب يوميا إلى المصرف للتأكد من الإيداع أو صرف المبالغ مرتين في شهر واحد، حيث يترقب صرف راتب التأهيل الشامل في 26 أبريل 2021، ويتوقع أصحاب البرنامج أن يتم الصرف يوم تسلم الراتب.

إعانة الملك سلمان في رمضان

كعادة خادم الحرمين الشريفين كل عام يقوم بتقديم العديد من الخدمات، حيث قام بتحديد مبالغ تصرف في منصة إحسان وأيضا مبالغ نقدية تكون إعانة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، كما يتم صرف أموال زكاة صيام رمضان في الايام الأخيرة من رمضان والتي تكون أيضا على فقراء الأمة، ويتشارك مع المؤسسة الملكية مئات الأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات، وأفراد رجال الأعمال على الخدمات الأساسية لدى المجتمع السعودي.