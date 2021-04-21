رابط وطريقة التقديم على وظائف جدارة العامة والإدارية 1442 عبر منصة مسار

طريقة التقديم على وظائف جدارة العامة والإدارية 1442 لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين، حيث أتاح نظام جدارة مجموعة من فرص العمل الشاغرة للنساء والرجال وذلك التسجيل عبر بوابة مسار بشكل أفضل وأسرع عما كان من قبل، لذلك دعت وزارة الخدمة المدنية جميع الراغبين في الحصول على وظيفة التسجيل عبر منصة مسار ومتابعة الإعلانات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية التي يتم الإعلان عنها من حين لآخر، لكي تكون الفرص متوفرة بصورة جيدة عبر الموقع من خلال الإعلانات الوظيفية، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توافر عدد 22 وظيفة إدارية شاغرة للذكور والإناث من المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وذلك بمتطلبات وشروط لابد من استيفائها مثلما موضح بالصورة المرفقة أسفل.

متطلبات التسجيل في جدارة الوظائف الإدارية

لابد أن يكون المتقدم/مة من المسجلين في نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية ممن الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة فيما فوق.

أن لا يقل عمر المسجل عن 17 سنة.

التقديم على مسار جدارة للتوظيف

أصبح التقديم على نظام جدارة الوظائف الإدارية من خلال منصة مسار وذلك في إطار العمل بشكل رقمي في كافة المجالات في المملكة مما ينجز المهام بسرعة وأنت في مكانك، كما لاحظنا في التقديم على منصة إحسان الخيرية وهي منصة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي أبهرت جميع سكان السعودية مما تحمل من أسمى معاني الإنسانية، وكذلك تقوم بوابة مسار صفحة الدخول إلى نظام جدارة لـ التسجيل في الوظائف المتاحة ببساطة.

طريقة التقديم على وظائف جدارة العامة والإدارية 1442

دعت منصة جدارة مسار التسجيل بها أو يمكن التسجيل بواسطة تسجيل الدخول كما مسجل في بوابة النفاذ الوطني الموحد، وفي حالة إن لم يكن لديك حساب من قبل فعليك إتباع الخطوات على النحو التالي:-