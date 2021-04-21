توقيت صرف المساعدة المقطوعة لمستحقي الضمان الاجتماعي

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن موعد إيداع مستحقات المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين من مستحقي الضمان الاجتماعي والذين يترقبون صرف المستحقات الخاصة بهم خلال شهر رمضان الجاري، حيث تعد المقطوعة دعم مالي سنوي مقدم للأفراد السعوديين محدودي الدخل لمساعدتهم على الحياة المعيشية الصعبة ورفع العبء عن كاهلهم بسبب الارتفاع الباهظ في الأسعار الذي انتشر بشكل كبير في المملكة.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

ويقدم هذا الدعم من قبل الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان وذلك للحد من انتشار الفقر وحالات العوز بالمملكة والتصدي لها والارتقاء الاقتصادي بالمملكة، وبسبب تأخر صرف دعم المساعدة المقطوعة تساءل المواطنين المستحقين للدعم عن مواعيد الحصول عليه، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لك عزيزي القارئ كيف يمكنك معرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة تابعونا.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي



يمكنك الآن معرفة مواعيد صرف المبالغ المالية للمستحقين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني.

كتابة رقم طلب المستفيد من الدعم .

إدخال رقم هوية المستفيد.

إدخال اسم المستفيد كاملًا.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة تسجيل.

ومنها سيفتح لك الرابط وسيكون متاح كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.

عليك اختيار دعم المساعدة المقطوعة.

ومنها اضغط على أيقونة استعلام.

وبعد ذلك سوف يتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بصرف الدفعة الجديدة من المقطوعة مثل مواعيدها وقيمة المبالغ المستحقة وكافة التساؤلات التي يرغب المواطن في معرفتها، ويتم صرف المبالغ المالية المستحقة من مساعدة الضمان الاجتماعي للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة فقط.