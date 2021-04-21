نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة… موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1442 ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة… يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية أخر التصاريح التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي طال انتظارها كثيراً، حيث يتأملون المواطنين صرفها في شهر رمضان المبارك الحالي، وتعتبر المساعدة واحدة من ضمن برامج المملكة السعودية التي اطلقتها لتساعد المواطنين على المعيشة وتحديداً الأسر الأكثر احتياجا من المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1442

من أكثر الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث في المملكة هي موعد صرف المساعدة المقطوعة، التي يترقب المواطنين أي خبر جديد بشأنها وينتظرون صرفها في رمضان، وهناك الكثير من التكهنات حول صرفها خلال شهر رمضان بالرغم من عدم وجود أي تصاريح رسمية تؤكد هذا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي كانت قد أكدت في وقت سابق أن السبب وراء تأخر كثرة الطلبات التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين في الفترة الأخيرة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين المساعدة المقطوعة

أصبح الآن بإمكان الجميع من المواطنين المتقدمين في المساعدة المقطوعة الاستعلام عن أسماء المستفيدين منها ومعرفة أي مستجدات حول صرفها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي وزارة التنمية الاجتماعية.

اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الطلب الخاص بالمستعلم.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على كلمة بحث وستظهر كل التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة

منذ أن تم صرف المساعدة المقطوعة في عام 2017 ووضعت وزارة الموارد البشرية عدة شروط يجب أن تتوافر في المستفيدين من المساعدة وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم في المساعدة سعودي الجنسية من الأبوين.

أن لا يكون أي سجلات تجارية باسم المتقدم.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

يجب أن لا يكون المستفيد يحصل على أي دعم من جهات أخرى.

لا يزيد الراتب الشهري للمستفيد عن 2000 ريال.

وبذلك نكون قدمنا لكم متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني أخر أخبار المساعدة المقطوعة، وسوف نتابع معكم أي مستجدات بخصوص هذا الشأن.