رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق منصة أبشر

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال المنزل بدون الذهاب إلى أي مكان، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في السعودية والتي قامت بالإعلان عن تقديم العديد من الخدمات للمقيمين والمواطنين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، ومنها الاستعلام عن قيمة أي مخالفات مرورية عن طريق منصة أبشر وأيضًا عن طريق العديد من الطرق المختلفة، مثل الاستعلام برقم الهوية أو عن طريق رقم اللوحة أو رقم الجوال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة



ونعرض لكم خطوات معرفة قيمة المخالفات المستحقة من خلال رقم اللوحة كالآتي:

قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية

قم باختيار خدمات المرور والتي تكون موجودة في الوجهة الرئيسية للموقع.

قم بالذهاب إلى صفحة جديدة ثم قم باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات.

ستظهر مجموعة من الخيارات، قم باختيار ما تريد ثم انتقل إلى صفحة أخري.

قم بإدخال رقم اللوحة أو إدخال رقم رخصة القيادة، وبعض البيانات الأخرى.

بعد إدخال جميع البيانات قم بالضغط على عدد المخالفات، وستظهر عدد المخالفات التي قد سُجلت على السيارة والقيمة المطلوب سدادها.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الجوال

كما يمكن أيضا الاستعلام عن المخالفات عن طريق الجوال من خلال إتباع الآتي:

يتم الاتصال على رقم 989.

قم بالضغط على رقم 1 لكي تدخل على خدمات السيارات، ثم قم بالضغط على رقم 1 للاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بوضع رقم السجل المدني.

قم بالضغط على زر شباك لكي يتم التعرف على قيمة المخالفات المرورية والمبلغ المطلوب سداده.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

كما يمكن أيضا الاستعلام عن طريق رقم الهوية الخاصة بالمواطن من خلال تلك الخطوات:

قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية

قم بكتابة رقم الهوية ثم رقم المرور ثم الرمز المرئي ثم اضغط على زر عرض.

قم بتسجيل البينات والانتظار لدقائق وسيظهر القيمة للمخالفات.

وقامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن إتاحة العديد من الطرق التي يمكن أن يتم الاستعلام من خلالها، وذلك حتى يستطيع كل مواطن معرفة المخالفات الخاصة به بالطريقة التي تناسبه سواء من خلال الإنترنت، أو من خلال الجوال لمن لا يتوفر لديه خدمة الإنترنت، وذلك حتى يستطيع كل مواطن معرفة المستحقات الواقعة عليه.