نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج نتائج الطلاب من خلال موقع نظام نور برقم الهوية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن نظام نور عن إتاحة نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بالطالب، ويترقب الكثير من أولياء الأمور في المملكة الإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي الخاصة بكافة المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت وزارة التعليم هذه المنصة التعليمية لتوفير كافة الخدمات الطلابية ويمكن التسجيل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين على المنصة للاستفادة مما تقدمه المنصة.

نتائج الطلاب عبر نظام نور

وأصبح نظام نور هو الموقع الإلكتروني الأشهر من بين كافة المواقع والمنصات التعليمية الأخرى، ومن الجدير ذكره أن بعد الانتهاء من أداء امتحانات الترم الحالي لكافة المراحل التعليمية عبر منصة مدرستي سوف يتم الإعلان عن النتائج النهائية للاختبارات عبر نظام نور، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لكم طريقة الحصول على النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية:

على الطالب أو ولي الأمر تسجيل الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي موقع نظام نور

على ولي الأمر القيام باختيار كلمة تسجيل جديد إذا لم يكن سجل من قبل على الرابط.

كتابة كافة البيانات الناقصة، أو البيانات التي يطلبها منك الموقع في الخانات المحددة لها.

اختيار أيقونة إظهار النتائج.

ومنها ستكون النتيجة متاحة أمامك، يمكنك الحصول عليها مطبوعة من خلال الضغط على أيقونة طباعة.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت بدء الاختبارات النهائية بعد انتهاء العام الدراسي، والتي تم الإعلان بأنها سوف تكون في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، وذلك بعد القرار الذي صدر بتقديم موعد الاختبارات والتي كان مقرر لها في السابق بأن تكون بعد عيد الفطر المبارك، ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتائج خلال الأيام المقبلة.

تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور

ومن الجدير ذكره أنه تم البدء في عمليات تسجيل الطلاب الجدد بمرحلة رياض الأطفال بداية من يوم السابع من أبريل ٢٠٢١، فعلى جميع الآباء سرعة التوجه إلى الموقع المذكور بالأعلى لبدء قيد أبنائهم بالطريقة الإلكترونية في رياض الأطفال بمختلف أنحاء المملكة، وذلك سواء للمواطنين أو المقيمين داخل الأراضي السعودية.