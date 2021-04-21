موعد صرف راتب التقاعد في رمضان 1442 كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي بالخطوات

موعد صرف راتب التقاعد في رمضان 1442 الذي ينتظره كافة العاملين بالقطاعات المتنوعة، بعد أن كثرت الأقاويل فيما يتعلق بتأخر موعد صرف راتب التقاعد بشهر رمضان الجاري، وبالتزامن مع نهاية شهر أبريل الحالي، ومن المقرر أن يتم العمل على بدء صرف الرواتب للمتقاعدين، وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن القيام بتعديل النظام القديم المطروح بالمملكة لكافة رواتب السعوديين للموظفين وأصحاب المعاشات، والذي يتوافق مع التقويم الهجري للقيام بصرف هذه الرواتب، إلا أنه فدد تم الإعلان عن أنه سوف يتم استخدام التاريخ الميلادي للدفع الشهري للرواتب، نظراً لأن التاريخ الهجري يعمل على عدم استقرار مواعيد دفع الرواتب ولن يتم صرفها بالمواعيد المحددة، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كل ما يتعلق موعد راتب التقاعد في رمضان 1442 بالسعودية.

موعد صرف راتب التقاعد في رمضان 1442

من المقرر أن يتم صرف دفعات الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية المتنوعة بالسعودية باليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، ويتم دفع الرواتب على حساب الموظف بيوم الحصول على الراتب، ويوافق تاريخ الصرف ليوم الاحد ويكون راتب شهر رمضان الكريم متوفق مع راتب شهر أبريل لموظفي الحكومة، على أن يتم اليوم 25 من أبريل الموافق الثالث عشر من شهر رمضان الكريم لعام 1442، والتي يتم صرف الرواتب بصباح يوم الاحد بكافة البنوك.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد