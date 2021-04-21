نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع 1.9 مليار ريال منحة المكرمة الملكية من الملك سلمان برمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة 1.9 مليار ريال منحة المكرمة الملكية من الملك في رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي، ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين إصدار البيان الخاص بصرف المكرمة الملكية في شهر رمضان 1442هـ، من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، التي سوف يتم الاستفادة منها الملايين من المواطنين في جميع المملكة العربية السعودية، وقد أودع الملك سلمان في المكرمة الملكية على ما يقرب من 1.9 مليار ريال سعودي تُصرَف عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأسر منخفضة الدخل، والأسر التي بدون عائل، في كافة أنحاء المملكة كمساعدة في شهر رمضان المبارك 1442هـ، تبعًا لما صرحت به شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية

صرف المكرمة الملكية في رمضان 1442هـ

كالعادة يكون صرف المساعدة من المكرمة الملكية التابعة للملك سلمان عبد العزيز، للمستفيدين من خلال الضمان الاجتماعي في شهر رمضان الكريم، هذا عبر عدة هيئات رسمية ورئيسية يندرج اسمها أسفل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، ولكن حتى الآن لم يظهر ميعاد محدد حتى يتم صرف المستحقات.

ولكن من المتوقع أن يتم إصدار بيان صرف المكرمة الملكية من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في بضعة أيام المقبلة، ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف مكرمة شهر رمضان الماضي 1441هـ، في آخر شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر.

المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي وموعد صرفها

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها ليس لديها أي فكرة عن تحديد ميعاد صرف المكرمة الملكية التابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، وهي يتم صرفها بعد ظهور القرارات الملكية من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز في شهر رمضان 1442هـ، ولكنهم يعملون الآن على تجهيزات الأسماء التي تستحق صرف المكرمة الملكية، من المواطنين الفقراء و ذوي الدخل المنخفض.

ونوهت الوزارة المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن عدم تفشي أي بيان غير رسمي تابع لميعاد صرف المكرمة الملكية والتي ارتبطت ارتباط وثيق بمعاش الضمان الاجتماعي في شهر رمضان 1442هـ، إلا أن يكون عن طريق المواقع الرسمية التابعة للحكومة السعودية، أو المنصات الرسمية والتي تعمل على تقديم البيانات الحقيقية للمواطنين في وقتها.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية في شهر رمضان

كثرت الأحاديث والتساؤلات من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن ميعاد صرف منحة المكرمة الملكية في رمضان، ولكن لم يتم ظهور أي طريقه تجعل المواطنين يتمكنوا من معرفة ميعاد استحقاق المكرمة الملكية في شهر رمضان الحالي، ولم يتم ظهور أي معلومات في المواقع الرسمية بخصوص ذلك.

في آخر أخبار صرف المكرمة الملكية لمعونة رمضان

في آخر خبر عن مكرمة رمضان للملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي في الشهر الكريم حيث أعلنت البنوك السعودية عن بداية إيداع المبالغ النقدية التي قيمتها مليار ريال و900 مليون في البنوك السعودية بحسابات المستفيدين، وتقوم البنوك في المملكة بالإعلان عن انتهاء إيداع النقود في الحساب الخاص بمستفيدي الضمان وذلك حسب آخر الإعلانات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.