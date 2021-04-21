نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60000 ريال منتج آهل بدون كفيل وبدون فوائد بتقسيط ميسر لدى بنك التسليف في المقال التالي
متاح الآن الحصول على تمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي من منتح آهل الذي يتبع بنك التسليف والادخار السعودي ويطلق عليه حالياً بنك التنمية الاجتماعية وقد حقق البنك نجاح كبير في السنوات السابقة في خدمة المواطن السعودي حيث يقدم العديد من القروض الميسرة التي تمتاز بأنه بدون فوائد عليها وكذلك يمتاز منتج آهل الميسر بأنه تمويل إسلامي بدون فوائد وبدون موافقة الكفيل لموظفي الحكومة كما يمتلك منتج آهل بالسعودية عدد كبير من العملاء بسبب المزايا التمويلية ولكن لن يتم منح التمويل إلا بعد تطبيق كافة الشروط والاحكام المطلوبة ويمكن الحصول على القرض الميسر من خلال رابط التقديم على تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية وللعلم يتم صرف القرض بشرط توفير دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي
شروط صرف قرض منتج آهل الميسر بالسعودية
يفضل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أولاً لكي يتم قبول الطلب ولكن لكي يتم صرف قرض منتج آهل بالسعودية لابد من توفير كافة الشروط والضمانات المطلوبة كما يلي بكل التفاصيل
- لابد من التقديم على منتج آهل الميسر من عمر 18 عام ويصل إلى 60 عام
- يسمح فقط للمتقاعد التقديم على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية حتى 70 عام في المملكة العربية السعودية
- يجب توفير كفيل للحصول على موافقة من بنك التنمية الاجتماعية ولكن لا يشترط على العامل في الحكومة السعودية إحضار كفيل عند التقديم على منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية
- يشترط التقديم على منتج آهل توفير ضمانات الإلتزام على سداد القرض المطلوب في موعده المحدد له
- لابد أن يكون منتج آهل هو المصدر الوحيد للمقترض عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية
مميزات الحصول على قرض منتح آهل الميسر بالسعودية
- تقسيط ميسر لمنتج آهل لمدة تصل إلى خمسة سنوات تقريباً عند الحصول على موافقة من بنك التنمية الاجتماعية
- تمويل بدون كفيل للموظفين في القطاع الحكومي بالسعودية لدى منتح آهل بنك التنمية الاجتماعية
- قرض بدون فوائد مالية وكذلك بدون رسوم على منتج آهل الميسر بالسعودية
- تمويل شخصي إسلامي مثل القرض الحسن بلا أرباح وبلا فوائد لذلك متوافق التمويل مع الشريعة الإسلامية
- يصلح التمويل من منتج آهل حتى 60000 ريال سعودي عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
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