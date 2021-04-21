60000 ريال منتج آهل بدون كفيل وبدون فوائد بتقسيط ميسر لدى بنك التسليف

متاح الآن الحصول على تمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي من منتح آهل الذي يتبع بنك التسليف والادخار السعودي ويطلق عليه حالياً بنك التنمية الاجتماعية وقد حقق البنك نجاح كبير في السنوات السابقة في خدمة المواطن السعودي حيث يقدم العديد من القروض الميسرة التي تمتاز بأنه بدون فوائد عليها وكذلك يمتاز منتج آهل الميسر بأنه تمويل إسلامي بدون فوائد وبدون موافقة الكفيل لموظفي الحكومة كما يمتلك منتج آهل بالسعودية عدد كبير من العملاء بسبب المزايا التمويلية ولكن لن يتم منح التمويل إلا بعد تطبيق كافة الشروط والاحكام المطلوبة ويمكن الحصول على القرض الميسر من خلال رابط التقديم على تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية وللعلم يتم صرف القرض بشرط توفير دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي

شروط صرف قرض منتج آهل الميسر بالسعودية

يفضل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أولاً لكي يتم قبول الطلب ولكن لكي يتم صرف قرض منتج آهل بالسعودية لابد من توفير كافة الشروط والضمانات المطلوبة كما يلي بكل التفاصيل

لابد من التقديم على منتج آهل الميسر من عمر 18 عام ويصل إلى 60 عام

يسمح فقط للمتقاعد التقديم على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية حتى 70 عام في المملكة العربية السعودية

يجب توفير كفيل للحصول على موافقة من بنك التنمية الاجتماعية ولكن لا يشترط على العامل في الحكومة السعودية إحضار كفيل عند التقديم على منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط التقديم على منتج آهل توفير ضمانات الإلتزام على سداد القرض المطلوب في موعده المحدد له

لابد أن يكون منتج آهل هو المصدر الوحيد للمقترض عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

مميزات الحصول على قرض منتح آهل الميسر بالسعودية