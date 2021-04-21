نتائج القدرة المعرفية 1442 عبر رابط موقع قياس qiyas هيئة تقويم التعليم والتدريب الاستعلام إلكترونياً

إعلان نتائج القدرة المعرفية 1442، من الموضوعات التي عليها بحث مكثف خلال الساعات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن صدور النتائج والاستعلام إلكترونياً من خلال رابط موقع قياس، وتأتي أهمية نتائج اختبار القدرة المعرفية، كأحد الوسائل لتحديد مستوي المتقدمين على وظائف، وقياس قدرات المتقدم للاختبار من حيث المعلومات والخبرات التي تفيد في حل المشكلات، ووضع حلول مبتكره لها في ظل ما اكتسبه خلال مراحل التعليم المختلفة.

رابط موقع قياس للاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية

الدخول على موقع قياس الإلكتروني “qiyas.sa“.

كتابة رقم السجل المدني.

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نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية 1442

تم الإعلان عن اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية، خلال الفترة من 27 مارس 2021 حتي 29 من نفس الشهر، حيث تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بتنظيم وإجراء عدة اختبارات، منها اختبارات القدرات العامة، والاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية، ضمن خطة الهيئة في توفير جيل قادر على التعامل مع مختلف المشكلات، في ظل ما تم اكتسابه من خبرات خلال فترات التعليم، فتعتبر هذه الاختبارات خطوة لتحديد الشخص المناسب للعمل في المكان الذي يتناسب مع قدراته.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

هي هيئة سعودية حكومية ذات شخصية اعتبارية ومالية مستقلة، تابعة لرئيس مجلس الوزراء السعودي، وتعمل الهيئة على تنظيم عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي، كما تقوم بإصدار اللوائح والمعايير اللازمة لعمليات التقويم بكافة مراحل التعليم، ويتم وضع اختبارات متعددة المؤهلة للحصول على وظائف بالهيئات الحكومية، كما تنظم اختبارات لطلاب المرحلة الثانوية المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية، وتقوم الهيئة بأعمالها في ظل رؤية 2030 للتطوير والتحديث والتحول الرقمي لمختلف الخدمات بالمملكة العربية السعودية.