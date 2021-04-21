نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب الموظفين ورواتب التقاعد المدني والعسكري ومكرمة الملك للضمان والتأمينات هذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الرواتب والمعاشات في السعودية ومعونة رمضان 1442 لمستفيدي الضمان لهذا الشهر تشغل بال الآلاف من الموظفين والمتقاعدين بالمملكة، حيث وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد الراجحي، الشكر والتحية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته الكريمة والسخية لصرف معونة رمضان 1442 للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، ووصلت معونة مكرمة الملك للضمان 1.96 مليار سعودي، وذكر الراجحي أن هذه المعونة تظهر حرص القيادة السعودية على تلبية احتياجات المواطنين.

تاريخ نزول معاشات المتقاعدين لهذا الشهر سيكون يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 ميلادية 13 رمضان 1442 هجرية، أما موعد نزول الرواتب في السعودية لشهر رمضان يوافق يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 ميلادية 15 رمضان 1442 هجرية.

صرف معاشات المتقاعدين لشهر شعبان يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ ميلادية، أما رواتب الموظفين سيتم صرفه يوم الأحد ٢٨ مارس ٢٠٢١ ميلادية، وتم تأجيل موعد الصرف ليوم واحد لأن تاريخ الصرف الشهري صادف يوم عطلة رسمية “يوم السبت”.

تاريخ نزول رواتب الموظفين بالسعودية بعد تداول أخبار عن تأجيل صرف رواتب شهر فبراير 2021، حيث سيتم صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر يوم الأحد 28 فبراير 2021 ميلادية الموافق 16 رجب 1442 هجرية، وتم تأخير موعد النزول ليوم واحد نظرًا لوقوع تاريخ الصرف وهو اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي في يوم عطلة رسمية، أما رواتب المتقاعدين لهذا الشهر سيتم صرفه في اليوم الخامس والعشرين من فبراير 2021 ميلادية الموافق 13 رجب 1442 هجرية.

وتاريخ صرف العلاوة السنوية ١٤٤٢ للمعلمين والعسكريين والموظفين هذا الشهر في السعودية يتابعه الآلاف من الموظفين، حيث تم نزول رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين اليوم بتاريخ 25 يناير 2021 هجرية، أما يتم صرف رواتب الموظفين في السعودية لهذا الشهر سيكون بعد يومين الأربعاء الموافق 27 يناير 2021 ميلادية 14 جمادي الآخر 1442 هجرية، ويجب التنويه بأن العلاوة السنوية 2021 للموظفين والمعلمين والعسكريين سيتم إضافته مع راتب شهر يناير 2021 بعد قرار إضافة الزيادة السنوية للرواتب مع بداية السنة الميلادية في رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بالمملكة، وموعد نزول حساب المواطن في حسابات المستفيدين من الدعم بعد ستة عشر يومًا، حيث سيتم نزول الدعم يوم 10 فبراير 2021 ميلادية الموافق 28 جمادي الآخر 1442 هجرية.

يترقب الجميع إضافة الزيادة السنوية الدورية على رواتب شهر يناير، حيث أعلنت وزارة المالية السعودية أنه سيتم إضافة العلاوة السنوية ٢٠٢١ مع راتب شهر يناير بعد اعتماد المملكة على التقويم الميلادي في صرف الرواتب في السعودية، وعليه فان موعد صرف العلاوة السنوية ١٤٤٢ للموظفين سيكون يوم الأربعاء الموافق ١٤/٦/١٤٤٢ هجرية و٢٧/١/٢٠٢١ ميلادية.

تاريخ نزول الرواتب والمعاشات هو أكثر ما يهم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة،لذلك نتابع معكم موعد إيداع رواتب الموظفين والمعاشات وموعد نزول راتب الضمان الاجتماعي وحساب المواطن لهذا الشهر، حيث سيتم صرف رواتب المتقاعدين يوم 24 ديسمبر 2020 ميلادية الموافق 9 ربيع الثاني 1442 هجرية، فلم يعد سوى 4 أيام على موعد الصرف، أما رواتب الموظفين في السعودية لهذا الشهر سيتم صرفها يوم 27 ديسمبر 2020 ميلادية الموافق يوم 11 ربيع الثاني 1442 هجرية، ونتبع معكم من خلال هذا التقرير جداول صرف الرواتب أولًا بأول.

نجد أن من أكثر الأسئلة الشائعة متي تنزل الرواتب هذا الشهر، ويشغل بال الكثير من المواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة وجدول صرف الرواتب التي تصدره وزارة المالية في بداية كل سنة مالية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتوحيد مواعيد صرف الرواتب على مستوي المملكة العربية السعودية.

ونقدم لكم من خلال هذا المحتوي حقيقة تقديم موعد نزول الرواتب لهذا الشهر، وجدول مواعيد صرف الرواتب في السعودية ونظام الرواتب في المملكة في حال الأعياد والعطلات الأسبوعية، وتاريخ نزول راتب الضمان الاجتماعي، ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وراتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية، فتابعونا من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني لمعرفة كافة أخبار المملكة العربية السعودية.

موعد نزول الرواتب في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بتوحيد موعد صرف رواتب الموظفين في القطاع الخاص والحكومي وموعد نزول العلاوة السنوية 2021 وتزامنها مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع فواتير المياه في السعودية، فمن خلال هذا نظام الرواتب الجديد في السعودية أصبح اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي هو موعد صرف الرواتب في السعودية، حيث يعتمد جدول صرف الرواتب في السعودية علي التقويم الميلادي.

نظام صرف الرواتب في السعودية

يعتمد نظام الرواتب الجديد علي التاريخ الميلادي بعد أن تم تغيير نظام الأبراج التي كان يعتمد على التقويم الهجري، ولكن يمكن تقديم أو تأجيل موعد صرف الرواتب عن يوم 27 في حال صادف يوم الصرف أيام العطلة الأسبوعية، فإذا وقع يوم الصرف يوم جمعة يتم تقديم تاريخ الصرف، أما إذا صادف يوم السبت يتم تأجيل يوم الصرف إلى يوم الأحد.

جدول مواعيد صرف الرواتب 1442

تقوم وزارة المالية السعودية بوضع جدول لمواعيد نزول الرواتب في السعودية، وفيما يلي عرض لهذه المواعيد:

الأحد ١٠ محرم ١٤٤٢ هجرية ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية الثلاثاء ١٠ صفر ١٤٤٢ هجرية ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ ميلادية الخميس ١١ ربيع الأول ١٤٤٢ هجرية ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلادية

موعد صرف رواتب شهر أغسطس

بعد متابعة جدول صرف الرواتب لعام2020، يمكنكم معرفة موعد صرف الرواتب هذا الشهر، حيث سيتم نزول راتب أغسطس يوم الخميس الموافق 8 محرم 1442 الموافق 27 أغسطس 2020، لذا نجد أنه باقي خمسة أيام فقط على موعد صرف الرواتب لهذا الشهر.

كم باقي على رواتب هذا الشهر

صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر سيكون يوم الأحد الموافق اليوم العاشر من شهر محرم ١٤٤٢ هحرية الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية، وهذا يعني أنه باقي ١٦ يوم على تاريخ نزول الرواتب لهذا الشهر.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

يمكنكم الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي برقم الطلب بعد الانتهاء من التسجيل في الضمان عبر الموقع الإلكتروني، ويتم صرف رواتب الضمان للأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية في ضوء حرص المملكة في توفير حياة كريمة للمواطنين من جميع الفئات وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم ، أما موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وناشدت الوزارة المستفيدين بضرورة الدخول على رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالمملكة.

الخميس ٣٠ محرم ١٤٤٢هجرية ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية الأحد ١ صفر ١٤٤٢ هجرية ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ هجرية الاثنين ١ ربيع الأول ١٤٤٢ هجرية ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ ميلادية الأربعاء ربيع الآخر ١٤٤٢ هجرية ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلادية الخميس ١ جمادي الأول ١٤٤٢ هجرية ١٤ يناير ٢٠٢١ ميلادية

تاريخ نزول رواتب المتقاعدين

نظام رواتب المتقاعدين في السعودية تم تحديده مسبقا من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، حيث يتم مراعاة أيام العطلات الرسمية وأيام الأعياد، ويتم تقديم موعد الصرف إذا كان موعد الصرف يوم جمعة، أما إذا كان موعد الصرف يوم السبت يتم تأخيره إلى يوم الأحد، وفيما يلي جدول بمواعيد صرف رواتب المتقاعدين بالسعودية:

توفر المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية الاستعلام عن معاشات المتقاعدين برقم الهوية عبر موقع المؤسسة الرسمي على شبكة الإنترنت، كما يمكنكم حساب راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين بعد إنهاء مدة الخدمة، وناشدت المؤسسة بضرورة تحديث بيانات مستفيدي التقاعد، ونتابع معكم من خلال هذا المقال جدول مواعيد صرف رواتب السعودية أول بأول.

تاريخ نزول الرواتب والمعاشات هذا الشهر

موعد صرف معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين لشهر أكتوبر يتابعه الآلاف في المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوى عداد نزول الرواتب لهذا الشهر، حيث يتم صرف رواتب المتقاعدين يوم الأحد الموافق ٨ صفر ١٤٤٢ هجرية ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ ميلادية، فنجد أنه باقي باقي يوم واحد على نزول معاشات أكتوبر، أما رواتب الموظفين في المملكة فإنه سيتم صرفها يوم الثلاثاء ١٠ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ ميلادية، فنجد أنه باقي أربعة أيام فقط على موعد الصرف، وسنتابع معكم من خلال هذا المقال كل المستجدات حول مواعيد صرف الرواتب والمعاشات ١٤٤٢/٢٠٢٠ بالمملكة العربية السعودية.

عداد نزول رواتب السعودية 2020

نقدم لكم موعد صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في المملكة العربية السعودية لهذا الشهر، فتاريخ صرف رواتب الموظفين سيكون يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 ميلادية الموافق 9 ربيع الثاني 1442 هجرية، حيث تم تقديم موعد الصرف لأن يوم 27 سيصادف يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية، أما موعد صرف راتب التقاعد سيكون يوم الأربعاء 10ربيع الثاني1442 هجرية الموافق 25 نوفمبر 2020 ميلادية، فلم يعد سوى يومان فقط على تاريخ صرف معاشات المتقاعدين.

موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية

نقدم لكم مواعيد نزول صرف راتب التقاعد في التأمينات الاجتماعية بالتاريخ الميلادي والهجري، حيث سيتم إيداع معاشات متقاعدي التأمينات يوم الثلاثاء القادم 1 من ديسمبر 2020 ميلادية الموافق 16 ربيع الثاني 1442 هجرية، فلم يعد سوى يوم واحد فقط باقي على تاريخ نزول رواتب متقاعدي التأمينات لهذا الشهر، ونتابع معكم من خلال هذا المحتوى كل المستجدات حول المواعيد الحديدة في جدول صرف الرواتب والمعاشات في السعودية.