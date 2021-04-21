نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على تمويل السيارات من الراجحي ومميزات الإيجار التمليكي في المقال التالي
هناك عدد كبير من عمليات البحث حول تمويل السيارات من مصرف الراجحي، والذي يعد واحداً من أهم المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتنتشر فروعه في كافة أرجاء البلاد، يقوم المصرف بتقديم عدد كبير للغاية من الخدمات البنكية التي يعتبر من أبرزها في الوقت الحالي تمويل السيارات أو ما هو معروف بالإيجار التمليكي، مع العلم أن مصرف الراجحي يعمل بشروط وأحكام تتوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، والذي يتميز بالسهولة في كافة إجراءات التمويل والخدمات البنكية لجميع المقيمين على الأراضي الحجازية والمواطنين على حد سواء، هناك 570 فرع للراجحي على مستوى المملكة وما يزيد عن 4700 ماكينة صراف آلي لتوفير كافة احتياجات المواطنين.
تمويل السيارات من مصرف الراجحي
يعتبر تمويل السيارات من مصرف الراجحي هو من أبرز أنواع التمويلات الموجودة في البنك، والذي يتيح للمواطن إمكانية شراء السيارة بالتقسيط، في إطار العديد من التسهيلات والشروط التي يجب توافرها، والتي تتمثل في الانتظام في تحويل الراتب شهرياً، مع إمكانية التمويل للمواطن لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، مع العلم أنه من الممكن الانتهاء من إجراءات التمويل بشكل سهل وسريع للغاية، بسبب توافر حساب المرتب الخاص بكل عميل في البنك، أما الطريقة الأخرى فهي الإيجار التمليكي الذي يتيح للمواطن الحصول على 2 مليون ريال سعودي، أو التمويل بدون مقدم.
شروط ومزايا الإيجار التمليكي
- يعتبر الإيجار التمليكي سهل الإجراءات مما يمكنك من امتلاك السيارة التي تحلم بها، بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يتيح مصرف الراجحي تأمين شامل طوال فترة الإيجار من خلال شركة التكافل التي تعد من أبرز شركات التأمين.
- لا يحتاج الإيجار التمليكي إلى تحويل الراتب ، ويتم إنجاز المعاملات على الفور بعد توافر جميع الشروط وتقديم الأوراق والمستندات.
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