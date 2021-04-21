بوقت قياسي قيمة التمويل الشخصي من سامبا وشروطه وطريقة التقدم بالطلب

قيمة التمويل الشخصي من سامبا يعد بنك سامبا من اهم بنوك السعودية المالية وهو شركة مساهمة سعودية يعمل على تقديم حلول من خلال تمويل المواطنين بالمملكة لسد احتياجاتهم المالية من تكاليف زواج آو سفر أو مشاريع تجارية صغير ،كما أن مجموعة سامبا المالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية مما جعل لها شعبية بين البنوك ،ويقدم سامبا كثير من الخدمات الخاصة وبطاقات الائتمان الإيداع النقدي باستخدام الصراف الألي وبطاقات الدفع الفوري والكثير من الخدمات الأخرى ويقدم التمويل بمعدل سنوي جيد وفى وقت قياسي لسهولة وذلك جعله من اكثر البنوك حصولا على الجوائز ليس فقط بالمملكة ولكن على مستوى الشرق الأوسط، كما أن المملكة تقدم العديد من التمويلات الهامة للبدء في المشاريع الصغيرة لرفع اقتصاد المملكة وسوق العمل كشروط تمويل الخريجين يصل إلى 300 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية.

قيمة التمويل الشخصي من سامبا وشروطه وطريقة التقدم بالطلب

يقدم التمويل الشخصي حلول ماليّة لتأسيس المشاريع الصغيرة الفردية المختلفة التي عادة ما يصعب على المستثمرين من الأفراد توفير حاجاتهم من رأس المال لإطلاقها والاستمرار بتطويرها مع خيارات التمويل الشخصي المتاحة من سامبا والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكنكِ الآن الحصول على تمويل يناسب تطلعاتك في وقت قياسي، ومعدل نسبة سنوي مميز بكل يسر وسهولة.

شروط التقديم بالقطاع الحكومي أو الشبه الحكومي:

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية. الايقل عمر المتقدم عن 18 عام. لايقل الراتب الشهرى عن 2500 ريال فيما فوق. الايقل خدمته بجهة العمل عن شهر فيما فوق.

شروط التقديم بالقطاع الخاص:

أن يكون المتقدم سعودي. الايقل عمرة عن 21 عام. لايقل الراتب عن 3500 ريال فيما فوق. لايقل خدمته بجهة العمل عن 3شهور فيما فوق.

طريقة التقديم بالطلب للتمويل الشخصي سامبا

الدخول على الموقع الإلكتروني ملي طلب التمويل الشخصي.

يتم التواصل معك خلال 3 أيام عمل.

أو الاتصال بسامبا على الرقم المجاني 8001241010

أو قم بزيارة اقرب فرع سامبا.

المستندات المطلوبة للتمويل سامبا

تعبئة طلب التمويل الشخصي. صورة لبطاقة الهوية. تعريف من جهة العمل بمسمى الوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل والراتب الشهري. خطاب تحويل الدخل من جهة العمل.

والجدير بالذكر أن يوجد الكثير من الفروع والصرافات لخدمة المواطنين بالمملكة ولسهولة الاستفسار وتقديم الحلول ومعرفة الاقتراحات يوجد الرقم المجاني 2000 124 800 والبريد الإلكتروني والفاكس وغيرة، ويوجد أيضا تمويل بيت الخير هو منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية لشراء فيلا جاهزة أو شقة جاهزة أو عمارة سكنية أو منزل قيد الإنشاء (غير مكتمل) أو قطعة أرض أو بناء منزل مما يعني أن قسطك الشهري لن يتغير خلال فترة التمويل ولن تحتاج إلى تقديم مبلغ كبير كدفعة مقدمة لعقارك وهو ما يميز بنك سامبا.