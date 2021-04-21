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عمر شويل - جدة منصة سلفة وشروطها وخطوات التسجيل بها تعد منصة سلفة من اهم المنصات التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعودين للحصول على تمويل وقروض تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة للسرعة التمويل،وتعد منصة سلفة موقع الكترونى يخدم نظام لتقنية المالية حيث تتميز بالسهولة وقلة المجهود في الحصول على القروض وتكون قروض بسيطة من من 1000 ريال حتى 5000 ريال لتلبية بعض الأمور البسيطة، كمان يجب عن التقديم للحصول على التمويل تحديد قيمة التمويل وعدد شهور السداد وبعض البيانات الشخصية الخاصة ،ويكون السداد ميسر بطرق مختلفة تناسب الجميع، وتعد منصة سلفة من أشهر المنصات التي تقدم خدمة التمويل الشخصي السريع، والذي يمكن الحصول عليه خلال مدة قصيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى 15 دقيقة فقط، كما تقدم المنصة خدماتها التمويلية وأنظمة القروض بما يتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وبدون فوائد كأفضل تمويل من سلفة بدون تحويل الراتب أو موافقة الكفيل 1442 وشروط الحصول علية.

منصة سلفة وشروطها

الايقل عمر المتقدم عن 18 عاما. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب لايقل راتبة عن 3000 ريال سعودي. وجود ما يثبت العمل بالجهات الحكومية أو شركة خاصة. يكون مبلغ التمويل يتراوح بين ريال حتى 5000 ريال.

خطوات التسجيل بمنصة سلفة

الدخول إلى موقع منصة سلفة.

أنشاء حساب جديد وملي البيانات المطلوبة من رقم الجوال والبريد الالكتروانى

كتابة كلمة المرور إذا تم التسجيل مسبقا.

اختيار المتقدم مبلغ التمويل.

اختيار طريقة السداد بالشهور.

ثم الضغط على طلب تمويل واستكمال التسجيل.

وبعد إتمام عملية التسجيل يأتي الرد خلال دقائق بالموافقة على القرض الشخصي، ويأتي الرد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني،ولابد للمتقدم من التدقيق والتأكد من صحة البيانات حتي تستطيع منصة سلفة إيداع المبلغ في الحساب البنكي الخاص به دون حدوث أى خطأ وتضطر إلي إعادة الخطوات مرة أخر.

كما أن للتسجيل عميل جديد لابد من أنشاء حساب من خلال البريد الإلكتروني وبطاقة القومى ووضع بيانات صاحب السلفة وبيانات العمل والراتب ثم الضغط على تسجيل لا استكمال تفعيل الحساب والدخول بعد ذلك للطلب المبلغ.

كما أن تم التوضيح ان هذا الإقراض ذكر أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومن المقرر بعد الانتهاء من الطلب أن يتم وضع المبلغ بالحساب البنكي للمقترض.

كما يجب الالتزام بالقوانين واللوائح المنصوص عليها بالنسبة للموقع في عدم القيام بالتسجيل لأكثر من حساب أو التسجيل باسم شخص اخر أو نيابة عنه أو عن مجموعة ،كما لا يجب نشر أي علامة تجارية أو حقوق نشر أو اختراق حقوق أي شخص بأي شكل كان.

مزايا الحصول على تمويل سلفة

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة. سهولة في السداد وجدولة الأقساط. هامش ربح تنافسي. إيداع مبلغ التمويل في وقت قصير. المنصة مزودة بدرجة عالية من الأمان وتشفير البيانات. المنصة مزودة بلوحة تحكم سهلة في الاستخدام. القروض متوفرة للموظفين بالقطاعات الخاص والحكومي.منصة سلفة وشروطها وخطوات التسجيل بها

كيف تسدد دفعات التمويل الشخصي من سلفة

وعند السداد، يسدد الحاصل على التمويل دفعات شهرية ثابتة في حساب سلفة، وتشير المنصة إلى أنه سيتم تنبيه العميل إلى حلول وقت السداد من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني والتقويم الموجود داخل حسابه الشخصي في «سلفة».

وللحصول على تمويل شخصي ثانٍ من سلفة، يجب أن يكون العميل سدد أكثر من نصف الدفعات المجدولة على تمويله الشخصي السابق من سلفة، وألا تكون عليه أي مبالغ متعثرة في الماضي، بحسب موقعها الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن يقوم الكثير بالتقديم على تمويل سلفة ولكن يكون الرد بانه انتهى ويتم التقديم الشهر المقبل، وتقوم منصة سلفة بأجراء تجريبي لمعرفة أراء المستفيدين من الخدمة والعمل على زيادة عدد العملاء، وتقدم منصة سلفة خدمات القروض والتمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروتتيح المنصة للمتقدمين إمكانية الحصول على قروض حتى 5 آلاف ريال مع الحصول على امزايا سلفة.

كما قامت منصة سلفة بتخصيص رقم مجاني للرد على شكاوى وأسئلة المتقدمين وهو 920000327 كخدمة عملاء وذلك لمعرفة استفساراتهم كما يمكن السؤال عبر الموقع الإلكتروني ويتم الرد خلال ساعات لمعرفة كافة الاستفسارات حول ما يشغل المواطنين عن منصة سلفة.