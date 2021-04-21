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عمر شويل - جدة موعد إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1442 في السعودية من اهم الموضوعات التي تشغل آلاف مستفيدي الضمان الاجتماعي ، ويتم صرف المكرمة الملكية للأسر المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي، وتقدم مكرمة الملك سلمان للضمان كهدية من خادم الحرمين الشريفين للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتساعد نزول مكرمة الضمان هذه الأسر في تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر مع ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية لتطبيق مبدأ العدالة بين مستويات المجتمع المختلفة، ومن خلال هذا التقرير نقدم الإجابات الوافية حول ماهية شروط استحقاق المكرمة الملكية ومتى تنزل مكرمة الضمان في رمضان 1442والفئات المستفيدة من مكرمة الملك للضمان وآخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم.

موعد إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1442

تاريخ نزول مكرمة الملك سلمان للضمان من الأمور التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة بعد إعلان السيد أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موافقة خادم الحرمين الشريفين على صرف مكرمة الضمان بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، ووجه الوزير أسمى معاني الشكر للقيادة على تلمسهم لحاجات الأسر محدودي ومتوسطي الدخل في مواجهة أعباء الحياة، ونظام الضمان الاجتماعي في السعودية من أهم الأنظمة الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة السعودية بهدف تقديم الدعم المالي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مستفيدي مكرمة الملك سلمان للضمان

موعد نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442 تهم قطاع كبير من المواطنين والمواطنات في السعودية، حيث ينتظر الآلاف إعلان إيداع المكرمة الملكية في رمضان كل عام، حيث يتم صرف هذه المعونة للمستفيدات والمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث تعد المكرمة الملكية للضمان أحد صرف الإعانات والمساعدات المالية التي يمنحها خادم الحرمين الشريفين بهدف معاونتهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية في شهر رمضان المبارك، وتشمل المكرمة الملكية للضمان الفئات التالية:

الأسر غير المعولة.

العجائز الذين بلغو سن الشيخوخة.

اليتامى.

النساء اللاتي لا عائل لهن ولا يمتلكن مصدر دخل.

العاجز عن العمل.

أسر المسجونين.

السيدات المعيلات.

المرأة المطلقة.

كم قيمة المكرمة الملكية رمضان 1442

بلغت قيمة المكرمة الملكية العام السابق حوالي 1.6 مليار ريال سعودي، ولكن زادت قيمة مكرمة الملك سلمان للضمان 1442 هذا العام مليار وتسعمائة ريال سعودي، ولكن يتم صرف المكرمة الملكية حسب عدد أفراد الأسرة التي تشملها برنامج الضمان الاجتماعي بعد استيفاء شروط استحقاق الضمان، وفيما يلي نقدم لكم القيمة التقريبية لمكرمة خادم الحرمين الشريفين هذا العام:

العائل للأسرة يحصل على 1000 ريال سعودي من المكرمة الملكية.

يتم صرف 500 ريال سعودي على كل فرد إضافي.

الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يحتسب قيمة المكرمة 2000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من شخصين تصرف 1500 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فرد واحد يصرف له المعونة الملكية بقيمة 1000 ريال سعودي.

الاستعلام عن المكرمية للضمان 1442

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة تسجيل الدخول على الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة للاستفادة من خدمة الاستعلام عن مكرمة الملك سلمان للضمان للتعرف على الحصول على استحقاق المعاش أو المكرمة أو الرفض، كما يمكنكم التواصل مع فريق خدمة المستفيدين من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي المجاني، ويمكنكم إجراء ذلك من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم القيام بإدخال رقم الطلب الخاص بك. اضغط على كلمة “استعلام”

متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 2021

يتابع الأسر المستفيدة من الضمان موعد إيداع المكرمة الملكية 1442، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لصرف مكرمة الملك سلمان للضمان الاجتماعي هذا العام، ولكن كانت أغلب التوقعات ذهبت بأن صرف المكرمة الملكية 1442 ستكون مع موعد صرف معاشات الضمان هذا الشهر الكريم، ولكن المكرمة الملكية لرمضان في الأغلب أنها ستنزل في منتصف شهر رمضان الحالي لمساعدة الأسر في تحمل تكاليف شهر رمضان لشراء السلع الغذائية المطلوبة في هذا الشهر وكانت موعد نزول مكرمة الضمان 1441 في نهاية شهر رمضان في العام الماضي، وسنتابع معكم أولًا بأول أخبار مواعيد إيداع المكرمة اللكية للضمان الاجتماعي 1442 من خلال هذا التقرير.