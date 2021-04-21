بلادي – الرياض :
يعد مسجد الجلعود أحد أبرز المساجد التاريخية في منطقة حائل، حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1175هـ.
يحظى المسجد بموقع استراتيجي في بلدة سميراء، وكانت هذه البلدة محطة مشهورة في طريق الحج المكي الكوفي قديمًا.
أُعيد بناء المسجد عام 1347هـ، كما خضع للعديد من الترميمات لاحقًا، قبل أن ينضم لمشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تأهيل وترميم المساجد التاريخية.
عمل مشروع التأهيل على توسيع المسجد الذي يفد إليه المصلون من خارج بلدة سميراء، فأصبحت مساحته 250 مترًا بعد أن كانت 227 مترًا، وصار يتسع لـ129 مصليًا بدلًا من 80.
كما أُعيد بناء خلوته الخلفية بعد أن كانت مهملة، وأُضيفت للمسجد مرافق عديدة تضمن راحة المصلين، الذين عادوا للتوافد عليه بعد أن تجدد رفع الأذان فيه عقب تطويره.
يذكر أن المسجد يُنسب إلى عائلة الجلعود التي استمرت في إمامة المسجد والعناية به حتى وقتنا الحاضر، ويشير سلامة الجلعود -أحد الأهالي المتعهدين بالمسجد- إلى أنه كان مقرًا للتعليم والصلح والتحاكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصة مسجد الجلعود التاريخي في حائل.. وهكذا أصبح بعد تطويره (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.