قصة مسجد الجلعود التاريخي في حائل.. وهكذا أصبح بعد تطويره (فيديو)

بلادي – الرياض :

يعد مسجد الجلعود أحد أبرز المساجد التاريخية في منطقة حائل، حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1175هـ.

يحظى المسجد بموقع استراتيجي في بلدة سميراء، وكانت هذه البلدة محطة مشهورة في طريق الحج المكي الكوفي قديمًا.

أُعيد بناء المسجد عام 1347هـ، كما خضع للعديد من الترميمات لاحقًا، قبل أن ينضم لمشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تأهيل وترميم المساجد التاريخية.

عمل مشروع التأهيل على توسيع المسجد الذي يفد إليه المصلون من خارج بلدة سميراء، فأصبحت مساحته 250 مترًا بعد أن كانت 227 مترًا، وصار يتسع لـ129 مصليًا بدلًا من 80.

كما أُعيد بناء خلوته الخلفية بعد أن كانت مهملة، وأُضيفت للمسجد مرافق عديدة تضمن راحة المصلين، الذين عادوا للتوافد عليه بعد أن تجدد رفع الأذان فيه عقب تطويره.

يذكر أن المسجد يُنسب إلى عائلة الجلعود التي استمرت في إمامة المسجد والعناية به حتى وقتنا الحاضر، ويشير سلامة الجلعود -أحد الأهالي المتعهدين بالمسجد- إلى أنه كان مقرًا للتعليم والصلح والتحاكم.