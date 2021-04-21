بلادي – الرياض :
أسفرت نتائج قُرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية عن وقوع الأخضر ضمن المجموعة “د”، بجانب منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني أول مباراة له في 22 يوليو المقبل أمام منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما، بينما يشهد يوم 25 يوليو المباراة الثانية للأخضر أمام منتخب ألمانيا على نفس الملعب السابق.
وتُختتم مباريات المنتخب السعودي في هذه المجموعة بمباراة تجمعه مع منتخب البرازيل في يوم 28 يوليو المقبل على ملعب سايتاما 2002.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مجموعة الأخضر في أولمبياد طوكيو بعد إعلان نتائج القرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.