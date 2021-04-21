تعرف على مجموعة الأخضر في أولمبياد طوكيو بعد إعلان نتائج القرعة

بلادي – الرياض :

أسفرت نتائج قُرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية عن وقوع الأخضر ضمن المجموعة “د”، بجانب منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني أول مباراة له في 22 يوليو المقبل أمام منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما، بينما يشهد يوم 25 يوليو المباراة الثانية للأخضر أمام منتخب ألمانيا على نفس الملعب السابق.

وتُختتم مباريات المنتخب السعودي في هذه المجموعة بمباراة تجمعه مع منتخب البرازيل في يوم 28 يوليو المقبل على ملعب سايتاما 2002.