“هدف” يعلن ميزات جديدة لدعم نقل السعوديات بالقطاع الخاص ويضيف “كريم” لبرنامج “وصول”

بلادي – الرياض :
أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خيارات إضافية جديدة أمام الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، في إطار سعيه لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، وتخطي تحديات المواصلات من وإلى مقر العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.
وأعلن البرنامج إضافة شركة كريم السعودية كمزود خدمة ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، حيث ستوفر “كريم” خدمات النقل للسعوديات العاملات في القطاع الخاص في 28 مدينة بمختلف أرجاء المملكة، داعيًا المرأة العاملة المستوفية للشروط للتسجيل في برنامج ” وصول” والاستفادة من هذه الخدمة.
وتتيح الآلية الجديدة للبرنامج للمسجلات الاستفادة من دعم مالي يغطي 80% من تكلفة كل رحلة من وإلى مقر العمل، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6 آلاف ريال، وبحد أعلى 800 ريال شهريًا للمستفيدات اللواتي رواتبهن (6- 8) آلاف ريال.
كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهرا.
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