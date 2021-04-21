تعرف على تفاصيل مهام 80 مجندة على أبواب الحرم المكي وبين المعتمرين

بلادي – الرياض :
خصصت قوات أمن الحج والعمرة، 80 مجندة لحفظ الأمن وتنظيم الحشود على أبواب الحرم المكي، وبين أفواج المعتمرين، للمرة الأولى في موسم رمضان.
وأوضحت إحدى المجندات، وتدعى غيداء بكر، في تصريحات لـ “العربية”، أن المحور الأمني هو مهمة الجنديات الرئيسة، ومساعدة قاصدات بيت الله الحرام، إضافة للعنصر التنظيمي، من إدارة الحشود في جميع أروقة المسجد الحرام، وأدواره، وصحن المطاف والتوسعة.
وأكدت بكر، اهتمام الجنديات بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتقديم يد العون والمساعدة لقاصدات بيت الله الحرام.
فيما أشارت الجندية، منى الزهراني، إلى التدريبات العسكرية التي تلقتها وزميلاتها في مدينة الرياض، للتعامل مع جميع الحالات الأمنية، وتطبيق الاحترازات، ورصد المخالفات.
وكان الأمن العام، قد أعلن في أكتوبر العام الماضي، الانتهاء من تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي، في الدورة الثالثة، والتحاقهن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بعد أن أمضين 3 أشهر من التدريب.
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