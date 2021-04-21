منها السعر والضمان.. 10 أشياء يجب الانتباه إليها عند شراء سيارة مستعملة

بلادي – الرياض :

يرغب بعض الأفراد أحيانًا في شراء سيارة مستعملة، إما لتوفير المال، أو لعدم قدرتهم المالية على شراء سيارة جديدة، ولكي تنجح في شراء سيارة جيدة ومناسبة عليك الانتباه لعدة أمور نستعرضها في السطور التالية.

الميزانية والسعر

أول خطوة يجب أن يقوم بها المستهلك في هذا الشأن، هو تحديد ميزانيته المتعلقة بعملية شراء السيارة، كما ينصح الخبير في موقع “ZR” الروسي، يخائيل كولودوتشكين، بالاطلاع على أسعار السيارات المشابهة للسيارة التي يعتزم الشخص شراءها، والتأكد من أن سعر الأخيرة يتناسب مع متوسط أسعار الخيارات المشابهة في السوق، ويمكن القيام بهذه الخطوة بسهولة من خلال تصفح المواقع الشهيرة لبيع السيارات.

التأكد من الحالة القانونية للسيارة

يجب التحقق من الحالة القانونية للسيارة المستعملة قبل شرائها، ويتم ذلك من خلال فحص سجلات ملكيتها والـتأكد من صحتها، وكذلك مطابقة رقم ” VIN” الموجود على المركبة مع الأرقام الموجودة في الوثائق المتعلقة بها، وتعد هذه الخطوة ضرورية لأن رقم “VIN” يوضح تاريخ الملكية وتقارير الملكية وسجلات الحوادث وأعمال الصيانة، ويمكن أن يكشف هذا الرقم أيضا ما إذا كانت هناك أي عمليات استدعاء للسلامة على طراز السيارة.

التأكد من سلامة الهيكل

يفضل فحص هيكل السيارة المستعملة قبل شرائها، خاصة أماكن اتصال أجزاء الهيكل الخارجي ببعضها، كما يجب التحقق من حالة مفاصل الأبواب وعناصر العزل المطاطية بين أجزاء الهيكل، وكذلك فحص لون وحالة طلاء الهيكل، وتواريخ إنتاج المصابيح الأمامية والزجاج وغيرها من العناصر القابلة للاستبدال.

التحقق من سلامة المحرك

يجب فحص حالة المحرك والتأكد من سلامة أجزائه الأساسية، والتأكد من عدم وجود صوت غير مألوف به، وكذلك التحقق من حالة السوائل والزيوت.

التحقق من سلامة الأنظمة الكهربائية وحالة الفرش والمقاعد

يجب معاينة الأنظمة الكهربائية في السيارة وأنظمة التكييف والتدفئة وعمل المساحات وروافع زجاج الأبواب، وعمل المصابيح، وكذلك التأكد من عمل أزرار اللمبات، وسلامة التابلوه والصالون وحالة الفرش بالسيارة والمقاعد.

فحص أنظمة الكمبيوتر

يجب قبل شراء السيارة المستعملة فحص أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، والتحقق من الحالة التقنية لأنظمتها، والتأكد أيضا من المسافة الفعلية التي قطعتها.

تأكد من وجود ضمان

من المفيد عند شراء السيارة المستعملة معرفة ما إذا كانت مصحوبة بأي ضمان من الوكيل، والتأكد من وثيقة الضمان، ثم أخذها عند شراء السيارة.

تجربة السيارة على أرض الواقع

يفضل ألا يكتفي المرء بالفحص والمعاينة فقط، بل يحاول أن يجرب قيادة السيارة قبل الشراء للتأكد من سلامتها وقوة محركها، وكذلك معاينة أداء أنظمة الفرامل وعلبة السرعة.

استعن بالخبرة في عملية الفحص

إذا كنت لا تمتلك الخبرة في فحص السيارة المستعملة يجب عليك الاستعانة بمن لديه الخبرة في ذلك، مثل جلب خبير سيارات أو الاستعانة بصديق لديه معرفة بالسيارات المستعملة.

انتبه للعقود

إذا تأكد المستهلك أن السيارة جيدة ومناسبة له، عليه أن يبدأ في إجراءات شرائها مع الانتباه لعقود الشراء وصيغتها وتفاصيلها وقراءتها جيدًا قبل التوقيع عليها.