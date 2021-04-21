“المسند”: الحالة المطرية ربما تضعف أو تتقلص.. وسحب ممطرة تتشكل اليوم بهذه المناطق

بلادي – الرياض :
توقع أستاذ المناخ، بجامعة القصيم (سابقًا)، الدكتور عبدالله المسند، اليوم (الأربعاء)، احتمالية ضعف وتقلص الحالة المطرية الربيعية.
وأشار المسند إلى أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، وربما تمتد ناحية الباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أنه من المتوقع أيضًا، أن تتشكل السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.
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