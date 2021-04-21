احصل على تمويل عقاري وشخصي في آن واحد التمويل العقاري بنك الراجحي 1442

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عمر شويل - جدة قروض بنك الراجحي العقارية، بنك الراجحي هو مصرف متميز في مجال التمويل العقارى حيث يقدم حقائب ممتازة للمستثمرين كما يقدم نصائح عند الشراء يستعين بها العميل فهو يعتبر الخيار الأمثل إذا كنت ترغب في دخول مجال الإستثمار العقارى أو إعادة هيكلة إستثمار الأصول أو تملك شقة أو فيلا ويقدم أيضا قطع أرض للتملك.

قروض بنك الراجحي العقارية

تعد معرفة المبلغ الذي تريد الحصول عليه هي أول خطوات التقديم على قرض البنك حيث يقدم البنك تمويل يصل إلى 58 مرة ضعف الدخل الشهري كتمويل مدته 20 عام بينما تبلغ نسبته 82 مرة ضعف الدخل الشهري لمدة تصل إلى 30 عام.

ويقدم البنك عدد كبير من منتجات التمويل التي تخضع لإحتياجات جميع العملاء للحصول على منزل جديد أو قطعة أرض، وفيما يلي نتعرف على شروط التمويل العقاري من الراجحي افضل تمويل عقاري وشخصي في آن واحد.

شروط التقدم للحصول على قرض بنك الراجحي العقاري

● هناك بعض الشروط التي تخص المتقدم للحصول على القرض وهي أن لا يقل عمره عند التقدم عن 18 عام وأن يكون حاملا للجنسية السعودية

● أن يعمل المتقدم للقرض في أحد الجهات المعتمدة من البنك وقد استمر في هذا العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر ومرتب شهري أكثر من 3500 ريال سعودي.

● كما أن هناك استثناء يمنح غير السعوديين فرصة الحصول على قرض من مصرف الراجحي بشرط أن يحصل على موافقة حكومية.

● أما بالنسبة للمنزل المقدم على امتلاكه يجب أن يكون مكتمل البناء وعمره لا يقل عن 25 عام، هذا بالإضافة إلى وجود صك ملكية مستقل للمنزل بينما في حالة الفيلات يجب أن تكون المساحة أكثر من 200 متر مربع من الأرض بينما الشقة لا تقل مساحتها عن 80 متر مربع.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 1442

وفيما يخص التمويل العقاري من بنك الراجحي تأتي على النحو التالي.

يجب أن تتوافر في المتقدم على التمويل العقاري أن يكون حامل الجنسية السعودية، حيث لا يمنح الراجحي التمويل لغير السعوديين.

ويجب أن لا يكون عمر المتقدم اقل من 18 عام.

ويشترط أن يكون موظفاً في واحدة من بالجهات المعتمدة لبنك الراجحي، وان لا يقل راتبه عن 3500 ريال سعودي، وان مدة الخدمة في العمل تكون تجاوزت الـ 6 اشهر