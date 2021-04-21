نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى صرف مكرمة الملك للضمان الاجتماعي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث كثرت التساؤلات حول متى صرف مكرمة الملك للضمان الاجتماعي، لذلك أنت في المكان الصحيح لتعرف الموعد الصحيح لمكرمة التأهيل الشامل في رمضان 1442، ومن الجدير بالذكر أن مكرمة الملك للضمان الاجتماعي تعتبر من أهم المبادرات التي ساهمت في رفع مستوي معيشة المواطن في المملكة العربية السعودية والتي بدورها مدت يد العون للأسر الفقيرة، لذلك نبحث جميعآ عن الموعد الرسمي لنزول هذه الإعانة في شهر رمضان الكريم والذي بدورنا سوف نسرد إليكم جميع التفاصيل في السطور التالية ولكن لا تنسي أن تقرأ: رابط الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن 1442 دفعة أبريل 2021

متى صرف مكرمة الملك للضمان الاجتماعي

سنتعرف سويا علي الموعد الرسمي لنزول مكرمة الملك في شهر رمضان، مثلما اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه اعتبارا من صباح الاربعاء التاسع من شهر رمضان المبارك الموافق الحادي والعشرين من ابريل 2021 بصرف مكرمة التأهيل الشامل بقيمة 1000 ريال سعودي لكل رب اسرة و 500 ريال سعودي. من المتوقع أن تستمر كل دفعة معال من مساعدة الضمان الاجتماعي الملكي خلال اليومين الحاليين.

وقالت أيضآ وزارة الموارد البشرية أن المكرمة تنزل مباشر علي الحسابات البنكية للمواطنين ولا حاجة للتسجيل في أي من التطبيقات، كما أنها صرحت أنك تستطيع تفقد حسابك لمعرفة هل المكرمة نزلت إلي حسابك البنكي أم لا.

شروط الحصول علي مكرمة الملك للضمان الاجتماعي

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر فيك لكي تستطيع أن تستفيد من خدمة مكرمة الملك للضمان الأجتماعي وهي كالتالي.

أن تكون سعودي الجنسية ألا يزيد دخلك عن الـ3 الاف ريال سعودي في الشهر ألأ تكون من مستفيدي خدمة العقارات يجب عليك أن تكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية ألا تملك سجلات عقارية أن لا تكون من أصحاب الضمان الاجتماعي أو الصحي

كانت هذه بعض الشروط الذي يجب أن تتوافر في راغبي الأستفادة من مكرمة الملك للضمان الاجتماعي