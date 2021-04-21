عروض كيا شهر رمضان أقوي العروض وتخفيضات وعروض الشهر الكريم ٢٠٢١

عروض كيا شهر رمضان ٢٠٢١ القوية من الجبر للتمويل، يوفر الجبر للتمويل حلول تمويلية متميزة علي سيارات كيا المتميزة دائما، تقدم شركة الجبر الوكيل الخاص بسيارات كيا داخل السعودية عروض وخصومات مميزة جدا، كما توفر عرض جديد ومميز لعملاء الشراء بالتقسيط وهو يمكن العميل من شراء السيارة بسعر الكاش ويتعاون البنك الأهلي السعودي مع الجبر للتمويل ليوفر هذا العرض لمحبين السيارة كيا داخل المملكة العربية السعودية.

عروض كيا رمضان ٢٠٢١ الجبر للتمويل

العرض الأول كيا سيراتو ٢٠٢١ بقسط شهري بقيمة ١٠٣٨ ريال سعودي، تتميز كيا سيراتو بمحرك ١,٦ لتر و ٤ سلندر بشكل سيارة صالون غاية في الجمال علي الطريق بقوة محرك ١٢٦ حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي، ٦ سرعات مع دفع أمامي .

العرض الثاني كيا تيلورايد 2021 السيارة من فئة suv عائلية كبيرة بقسط شهري 1933 ريال سعودي، السيارة الجديدة كليا التي أضافه مفهوم جديد من حيث الجمع بين الأناقة والجودة والشكل المتميز علي الطريق ليفسح لك الجميع الطريق حتي يروا الوحش الكوري الجديد والمتميز، تتميز كيت تيلورايد ٢٠٢١ بقوة محرك سداسي ٣,٨ لتر يولد قوة 291 حصان.

العرض الثالث كيا سيلتوس ٢٠٢١ السيارة المفضلة للبنات بقسط شهري ١١٤٤ ريال سعودي، كيا سيلتوس سيارة suv متوسطة الحجم علي عكس تيلورايد، هناك فئتين من المحركات محرك تربو ٤سلندر ١٦٠٠سي سي يولد١٧٥ حصان ومحرك أخر ٤سلندر ٢٠٠٠سي سي يولد ١٤٦ حصان.

العرض الرابع كيا K5 ٢٠٢١ الأسطورية السيارة الرياضية السيدان تأتي من الجبر للتمويل بقسط شهري ١٢٤٥، كيا K5 هي البديل لكيا اوبتيما،تتميز k5 سيدان متوسطة الحجم محرك رائع علي الطريق يأتي ٤ فئات من المحركات النوع الأول GDI بسعة ١,٦ بقوة١٨٠حصان، النوع الثاني GDI+MPI سعة المحرك ٢,٥ بقوة ٢٩٠ حصان، النوع الثالث AWD متوفر علي GT-Line و LXS .

اقوي عروض سيارات كيا متوفره لدي الجبر للتمويل

وبمناسبة شهر رمضان ٢٠٢١ تخفيضات مع عروض رائعة للتمويل بدون رسوم إدارية مع تأجيل أول قسط بعد ٤ شهور مع إمكانية التمويل بدون دفعة أولى، للاستفسارات يرجي التواصل بالموقع الخاص بالجبر للتمويل أو بالاتصال علي الرقم الخاص .

سيارات كيا ٢٠٢١

سيارات كيا المتميزة متوفره لدى شركة الجبر التجارية هي الوكيل لسيارات كيا بالمملكة، سيارات كيا المعروفة بفخامتها الغير منتهية وجودتها وقوتها علي الطريق، توفر كيا الكثير من الموديلات من السيارات الصالون والهاتشباك و الجيب التي تتيح لك عند شرائك سياراتك الجديدة المقارنة بين جميع الموديلات التي تغطي متطلباتك.