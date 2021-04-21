نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحكام ehkaam.sa والمستندات المطلوبة لإثبات ملكية العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث حول منصة إحكام الالكترونية حيث بدأ العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية البحث والاستعلام عن رابط منصة إحكام الالكترونية والتي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث ستبدأ منصة إحكام في استقبال طلبات إثبات ملكية العقارات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك للعقارات التي لاتحمل أي صكوك من أجل إثبات ملكيتها.

كشف حساب منصة إحكام خلال المائة يوم الأولى

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية عن استقبال لجان النظر في طلبات تملك العقارات خلال ال100 يوم الأولى من إطلاق منصة إحكام حوالي 374 ألف طلب تملك، فيما وصلت عدد الطلبات المكتملة إلى أكثر من 95 ألف طلب، وذلك بداية من عمل منصة إحكام في تاريخ العشرين من ديسمبر من العام 2020ن وحتى تاريخ الثلاثين من مارس من العام الحالي 2021.

وخلال هذه الفترة وصلت عدد الزيارات لمنصة إحكام الالكترونية إلى أكثر من 13 مليون زيارة من مختلف الأنحاء، حيث بدأ العديد من المواطنين في رفع طلبات تملك العقارات، وكانت منطقة مكة المكرمة هي أكثر المناطق تقديماً لطبات تملك العقارات.

مسار الطلب في إحكام

أعلن الحساب الرسمي لمنصة إحكام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مسار الطلب في إحكام من أجل أن يسهل على الراغبين في تسجيل ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية، وبحسب ما أعلن الحساب الرسمي لمنصة إحكام فإنه سيتم إتباع المراحل التالية في تسجيل العقارات، وهي كالتالي:

مرحلة استقبال الطلبات وقد بدأت في تاريخ 20-12-2020. مرحلة الفحص والتدقيق وبدأت في تاريخ 28-1-2021. مرحلة الدراسات الشرعية والفنية وتبدأ في تاريخ 18-2-2021. مرحلة العراض على اللجان وتبدأ في تاريخ 10-3-2021. مرحلة الإعلان. مرحلة العرض على لجنة المراجعة. الرفع للمقام السامي، وهي المرحلة الأخيرة للبت في تسجيل ملكية العقارات.

المقابل المالي لتقديم طلبات التملك والتعديل

وبحسب ماتم الإعلان عنه فإن المنصة قد وضعت مقابل مالي مخصص من أجل تقديم طلبات التملك والتعديل، وقد بلغ الحد الأدنى لطلبات السكني 20 ريال، فيما كان الحد الأقصى 1800 ريال، وبلغ الحد الأدنى لتملك الزراعي 800 ريال فيما كان الحد الأقصى 400 ريال، وبالنسبة للطلبات الشكلية فقد بلغ الطلبات الشكلية السكنية 200 ريال، فيما كان الطلبات الشكلية الزراعية 800 ريال.

وقد أوضحت منصة إحكام أنه يتم إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي والخاص بتقديم طلبات التملك والتعديل.

منصة إحكام

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق منصة إحكام الالكترونية من أجل أن تقوم باستقبال طلبات تملك العقارات بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، حيث قامت منصة إحكام بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل تسجيل ملكية العقارات للمواطنين.

إحصائيات الأسبوع الأول من منصة إحكام

نشرت منصة إحكام الالكترونية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إحصائيات الأسبوع الأول من مصة إحكام، حيث أعلنت المنصة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي أن عدد زوار المنصة وصل إلى أكثر من 2 مليون زائر، وكان عدد المسجلين في المنصة أكثر من 117 ألف مستخدم، فيما وصلت عدد الطلبات القائمة أكثر من 61 ألف طلب، ووصلت عدد الطلبات المكتملة إلى أكثر من 30 ألف طلب.

إثبات ملكية العقارات عبر منصة إحكام

وقد أعلن الأستاذ إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة قيام الهيئة بإطلاق منصة إحكام الالكترونية من أجل النظر في الطلبات المقدمة لتملك العقارات داخل المملكة العربية السعودية، حيث سيتم النظر في الطلبات المقدمة من قبل لجنة من الهيئة قبل البت في إثبات ملكية هذه العقارات لمن تقدموا في تسجيل العقارات الخاصة بهم.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التملك عبر منصة إحكام

وكان الأستاذ إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أوضح أن هناك مستندات يتم طلبها من أجل تقديم طلب التملك عبر منصة أحكام، حيث يجب أن يتوافر طلب التملك على المستندات التالية:

إرفاق رفع مساحي صدار من مكتب معتمد، ويشتمل على الإحداثيات الخاصة بالعقار، ونوعه، وموقعه، وحدوده، ومساحته.

تقديم الوائق الداعمة للتملك أو الإحياء.

بخصوص المصور الجوي فلم يتم طلبه، حيث قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة برفعها من الوثائق المطلوبة، على أن تقوم اللجان بالتحقق من الإحياء، وذلك بحسب المصورات التي تقوم الجهات المختصة بتقديمها للجنة.

أنواع الطلبات التي سيتم قبولها على منصة إحكام

وكان محافظ العقارات قد أعلن أن هناك أربع أنواع من الطلبات سيتم النظر فيها من خلال منصة إحكام، وهذه الطلبات هي :

طلبات التملك: والتي لم يسبق الفصل فيها بحكم مسبق من قبل، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية. طلبات التعديل: وهي الطلبات التي يتم فيها إضافة أو استكمال الإجراءات النظامية، وإضافة البيانات الناقصة على الصكوك التي اكتسبت صفة نهائية. طلبات إثبات التملك للعقارات الواقة داخل حدود الحرمين الشريفين: وهي الطلبات التي كانت منظورة لدى المحاكم المخصصة بالنظر في مثل هذه الطلبات، وذلك طبقاً للأوامر الملكية “بعد الأمر الملكي بتاريخ 1 / 9 / 1428هـ، وقبل الأمر الملكي في 25 / 3 / 1441هـ”، والتي لم يصدر بحيالها أي حكم مكتسب للصفة النهائية من خلال المحاكم المختصة. طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين: في حال إن كانت هذه الصكوك قد اكتسبت صفة نهائية، أو احتاجت إلى تعديل أو إضافة أو استكمال لأحد الإجراءات النظامية.

رابط منصة إحكام الالكترونية

ومن أجل الدخول إلى منصة إحكام الالكترونية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة فكل ماعليكم هو القيام بزيارة موقع منصة إحكام من خلال زيارة ehkaam.sa وذلك من أجل تقديم طلبات تملك العقارات إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل إثبات ملكية العقارات داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في منصة إحكام وتقديم طلبات إثبات الملكية

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها في الطلبات التي يقوم المواطون بتقديمها من أجل إثبات ملكية العقارات ومن أهم هذه الشروط:

يكون الطلب قد تم تقديمه خلال عام واحد من بداية إطلاق منصة إحكام والتي بدأت عملها في تاريخ 20 ديسمبر 2020.

لم يسبق الفصل في ملكية العقار بأي حكم قضائي يكتسب الصفة النهائية.

لايكون العقار ضمن المواقع التي لايجوز إكتساب ملكيتها بشكل شرعي، أو بموجب القرارات التي قد صدرت عن خادم الحرمين الشريفين.

لايكون العقار نافياً للتصور الجوي أو مخططات تنظيم وجود إحياء في العقار الذي قد تم تقديم الطلب لإثبات ملكيته.

خطوات التسجيل في منصة إحكام لتقديم طلبات تملك العقارات

ومن أجل التسجيل في منصة إحكام من أجل تقديم طلبات تملك العقارات والتعديل عليها فكل ماعليكم هو القيام بإتباع الخطوات التالية:

التسجيل في منصة إحكام. القيام بتعبئة النموذج في المنصة ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة. القيام بمراجعة المكتب الهندسي من أجل رفع التقرير المساحي من خلال المكتب في المنصة. متابعة حالة الطلب في المنصة.

وقد قام الحساب الرسمي لمنصة إحكام الالكترونية خطوات التسجيل في منصة إحكام من أجل أن يقوم المواطنون في المملكة العربية السعودية أو التعديل عليها من خلال منصة إحكام، حيث أن هذا يعد دليلاً إرشادياً لكافة المستخدمين للتسجيل على المنصة.