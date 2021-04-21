كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية 1442 والاستعلام عن نتائج الطلاب 

كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية يعتبر من العناوين التي تشغل محركات البحث بشكل دائم حيث يبحث عنها جميع المواطنين السعوديين سواء كانوا موظفين أو مدرسين أو أصحاب عمل داخل العملية التعليمية، حيث أن نظام نور يحتوي على أكبر قدر من البيانات والمعلومات التي تتعلق بالطلاب أو أي شخص داخل الهيئة التعليمية ولذلك يبحث الكثير عن رابط نظام نور برقم الهوية 1442 أو نظام نور بدون رقم سري.

كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب الالتزام بها أثناء عملية تسجيل الدخول على نظام نور، وهذه الخطوات تتمثل في:

يقوم المستخدم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية واختيار الدخول على نظام نور.

يقوم المستخدم بالضغط على خاصية الدخول كمشترك جديد.

يقوم المستخدم في هذه الخطوة بعملية اختيار اسم المستخدم والرقم السري الخاص بهم.

يقوم المستخدم بإدخال كود التحقيق أو التأكيد، وهذه الخطوة أساسية من أجل اكتمال عملية تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بالضغط على خاصية موافق ثم التالي لإتمام كل الخطوات السابقة.

يوجد في أعلى يمين الموقع كلمة بحث، يقوم المستخدم بالضغط عليها ليظهر الموقع صفحة خاصة بإدخال البريد المستخدم وكلمة السر الجديدة لهذا المستخدم.

يقوم المستخدم بخطوة تأكيد أنه صاحب هذا الحساب من خلال إرسال كود تأكيد على الهاتف المحمول، ثم يتم فتح الحساب والاطلاع على جميع الخدمات والمزايا الموجودة فيه.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية

أحد الخدمات التي يقوم نظام نور بتقديمها لمستخدميه هي خدمة الاستعلام عن كل نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية في نظام نور لكل طالب، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: