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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية من جمعيات التبرعات التي يبحث عنها الكثير خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر من المنصات الإلكترونية الهامة التي تعمل على التوسع في منافذ الخير وجمع الكيانات الخيرية تحت مظلة واحدة وكذلك إشراك المجتمع السعودي بشكل فعال في الأعمال الخيرية المتنوعة سواء داخل المملكة أو خارجها ومساعدة الأسر الفقيرة وسداد ديونها، حيث تعمل هذه المنصة تحت إشراف الأمير سلمان بن عبد العزيز والذي تبر ع للحملة ب20 مليون ريال سعودي.

رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442

نوفر رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 والتي تهدف إلى جمع التبرعات للجهات التي تحتاج إلى الرعاية سواء داخل المملكة أو خارجها، وطريقة التسجيل على المنصة كما في الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة إحسان على الإنترنت من خلال رابط المنصة.

الدخول على إنشاء حساب جديد وكتابة البيانات التالية

الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

نقل رمز التحقق والضغط على إنشاء حساب.

خدمات منصة إحسان

تعتبر منصة إحسان مركز تواصل بين الجهات المتبرعة والجهات التي تحتاج إلى تبرعات وتشمل المنصة مجموعة من المشاريع المختلفة للتبرع والخاصة بالأفراد أو القطاعات المختلفة منها القطاع التعليمي والصحي والبيئي وغيرها، ويتم التبرع على منصة إحسان من خلال عدة خطوات منها:

الدخول على المنصة وتصفح مشاريع التبرع.

تحديد المشروع الخاص بالتبرع والضغط على تبرع الآن.

الانتقال على تحديد قيمة التبرع واختيار وسيلة الدفع.

برامج منصة إحسان للتبرع

العديد من البرامج التي تعمل عليها منصة إحسان لجمع التبرعات من الأفراد أو المؤسسات ومنها:

إفطار الصائمين في شهر رمضان.

عمليات زراعة القرنية.

إعانة الأرامل والأيتام.

ترميم المنازل.

رعاية ذوي الإعاقة.

تأهيل الأطفال المصابين بالتوحد ومعاونة الأسر.

برامج منصة إحسان الخارجية.

كما تقوم منصة إحسان بجمع التبرعات لدفعها للغارمات في السجون التي لا تسطيع دفع الأقساط.

تعمل منصة إحسان على إيصال المساعدات للدول المحتاجة وخاصة خلال الكوارث والأزمات المختلفة ولذلك تم تدشين برنامج إغاثة والذي يقدم الكثير من الإعانات مثل تجهيز المدارس، وتقديم الإعانات الصحية، والتطعيمات وغيرها من سبل الإغاثة، حيث وصل عدد المستفيدين إلى نحو 553 ألف مستفيد حتى الآن.