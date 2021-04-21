نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من القروض التمويلية مثل منتج تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية والذي يستهدف فئات كثيرة من المواطنين العاملين بالقاطعات الحكومية والخاصة والمتقاعدين وحتي الطلاب وربات المنازل من أبناء الشعوب السعودي ، ويتقاطع الهدف من هذا النوع من التمويل مع الهدف الاستراتيجي الأول لبنك التنمية الاجتماعية ، ويرمي إلي تمويل الاحتياجات الأسرية من خلال عروض هادفة ومؤثرة ، وفي نفس السياق فإن الهدف الأول لبنك التنمية الاجتماعية يندرج تحت مظلة الأهداف المستدامة للأمم المتحدة ، وهذا البرنامج مخصص لعمليات ترميم المنازل القديمة وإعادة بناؤها ، ويأتي ضمن مجموعة من برامج تمويلية يطرحها بنك التنمية الاجتماعية مثل قروض تمويل الزواج و نعرض لكم شروط الحصول علي التمويل من خلال مقالنا.

الفئات المستهدفة بتمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

يستهدف بنك التنمية الاجتماعية دعم المجتمع السعودي من خلال منتجات تمويلية مثل منتج تمويل كنف من بنك التنمية ، و منتج تمويل الترميم يستهدف الفئات التالية :

فئات الموظفين الحكوميين.

فئات موظفي القطاع الخاص.

فئات موظفي الشركات الحكومية.

فئات المتقاعدين للوظائف الحكومية.

فئات المتقاعدين للتأمينات الاجتماعية.

فئات المتسببين.

فئات الطلاب.

فئات ربات المنازل.

ويستفيد من المنتج التمويلي ما يزيد علي المئتان وخمسون ألف سعودي حتي الآن برسوم مجانية ، ويقدم البنك تمويلات أخري مثل منتج تمويل الأسرة.

اشتراطات الحصول علي تمويل الترميم

يضع بنك التنمية الاجتماعية العديد من الاشتراطات علي القروض التمويلية ، ومن ضمن الاشتراطات علي منتج تمويل الترميم ما نعرضه لكم :

لا يتجاوز سن العميل السبعون عاماً مع توفير كفيل دون عمر الخامسة والخمسون.

لا يزيد دخل العميل الشهري علي الـ 12500 ريال سعودي.

توفير صك الملكية الخاص بالمنزل المستهدف ترميمه.

لا يقل عمر المبني المستهدف عن الخمسة سنوات.

لا تقل مدة ملكية العقار في الانتقال من مالك لآخر عن عام كامل.

لا تقل مدة ملكية العقار في الانتقال بين أقارب الدرجة الأولي ( آباء وإن علوا – أبناء وإن نزلوا – زوجات – أخوان – أخوات ) عن عامين كاملين.

لا يحق صرف قرض تمويلي لذات المبني إلا مرة واحده خلال ثماني سنوات.

لا يستحق المبني تمويل ترميم إذا زادت المساحة علي الـ 1000 متر مربع.

قيمة التمويل للمنازل المبنية بالطين 18000 ريال كحد أقصي.

قيمة التمويل للمنازل الشعبية 30000 ريال كحد أقصي.

قيمة التمويل للمنازل الخرسانية 60000 ريال كحد أقصي.

للعميل فوق سن الـ 55 تمويل بقيمة تناسب الفترة بين عمره وبلغ سن الـ 60 كالآتي ( قيمة القسط * عدد الأشهر العمرية حتي سن الـ 60 ).

للعميل فوق سن الـ 55 تمويل بقيمة لا تقل علي الـ 60000 ريال حسب أهليته بشرط توفير كفيل حكومي بعمر لا يتجاوز الـ 55 عام.

للعميل فوق سن الـ 60 عام وأقل من الـ 65 عام تمويل بقيمة 30 ألف ريال بشرط وجود كفيل حكومي دون سن الـ 55 عام.

للعميل فوق سن الـ 65 وأقل من الـ 70 عام تمويل بقيمة 18 ألف ريال بشرط وجود كفيل حكومي دون سن الـ 55 عام.

كما يقدم بنك التنمية تمويل العمل الحر بقيمة تصل لـ 150 ألف ريال سعودي لأبناء الشعب السعودي.

مصوغات التقديم

للتقديم علي تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية لابد من توفير متطلبات نعرضها لكم :

الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

العنوان الوطني لمقدم الطلب.

رقم حساب المصرفي لمقدم الطلب – آيبان .

رقم الجوال المسجل بأبشر لمقدم الطلب.

صك ملكية العقار المراد ترميمه.

ويمكن التقديم عبر الخدمة الإلكترونية للنفاذ الوطني الموحد ، كما يمكنكم التعرف علي التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي عبر موقعنا.