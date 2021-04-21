تفاصيل ايداع المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442 بالمملكة

موعد صرف المكرمة الملكية تعتبر المكرمة الملكية أحد أشكال المساعدة والمعونة التي يتم صرفها من قبل خاتم الحرمين الرشيفين “سلمان بن عبد العزيز”، وتصل قيمة المكرمة الملكية في شهر رمضان إلى 1.9 مليار ريال سعودي، ويتم صرف مبالغ تلك المساعدة برعاية وإشراف “وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية”، مما يضمن وصولها إلى جميع مستحقيها من المواطنين السعوديين من الأسر وذوي الدخل البسيط.

صرف المكرمة الملكية في رمضان

احتفالات بشهر رمضان الكريم تحتفل السعودية بذلك الحدث ويتم تحديد في كل عام مبلغ معين من قبل خادم الحرمين الشريفين لصرفه للأسر من المواطنين السعوديين، ولقد تم تحديد في ذلك العام ما يقرب من 1.9 مليار ريال سعودي لصرفه في شهر رمضان، ولك يتم صرف المبالغ المستحقة حتى الأن، ولذلك تنتظر الأسر السعودية موعد الإعلان عن صرفها خلال الأيام القادمة من الشهر الكريم.

موعد صرف المكرمة الملكية 1442

تعتبر المكرة الملكية أفضل المساعدات التي تقدم المملكة العربية السعودية للكثير من الأسر الفقيرة التي تحتاج الإعانة، حيث تقدر تلك المنحة بـ “1.9 مليار” ريال سعودي، ويتم توزيع تلك المكرمة على كل مواطن بحاجة لها على حسب قيمة الداخل الثابت له وعدد الأطفال بالأسرة.

لذلك يشرف على صرفها الكثير من الهيئات الحكومية بالسعودية أهمها “وزارة التنمية الاجتماعية“، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لصرفها، وينتظر المواطنين الآن الموعد المؤكد لصرفها خلال الشهر الكريم لعام 1442.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

بعد استعلام الكثير من الأسر السعودية عن موعد صرف مبلغ المكرمة الملكية أوضح “وزير الموارد البشرية” أن المملكة تحرص كل الحرص على صرف المكرمة الملكية لجميع مستحقيها من السعوديين في موعدها الرسمي، وذلك بحرص كبير من ” سلمان بن عبد العزيز” على صرفها، ولذلك لا داعي للقلق من تأخر موعد صرفها حتى الآن.