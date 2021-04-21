كيفية معرفة مستحقي الدعم السكني وطريقة التسجيل في منصة سكني 

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عمر شويل - جدة من هم مستحقي الدعم السكني؟ سؤال يراود الكثيرون من المواطنين السعوديين وماهي طريقة التسجيل في الدعم السكني؟ نوضح إليكم عبر هذا التقرير العديد من الخدمات والمزايا التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية الي المواطنين وخاصة الدعم السكني، كما نوضح لكم الطرق الجديدة للتسجيل في موقع سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة.

أعلن سكني موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة سكني للحصول علي وحدة سكنية جديدة أو قطعة أرض، ومعرفة مستحقي الدعم السكني الذي يقدمه سكني إلي المواطنين والمواطنات السعوديات، حيث يمكنك معرفة مستحقي الدعم السكني من خلال إجراءات بسيطة التسجيل والدخول إلي منصة سكني والإجابة علي بعض الأسئلة وبعد الإنتهاء ستصلك رسالة علي الجوال توضح لك انت مستحق للدعم السكني ام لا.

طريقة التسجيل في منصة سكني للحصول علي وحدة سكنية

أتاح برنامج سكني آلية التسجيل في المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان بعد توافق شروط الدعم السكني للإستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان سكني.

الضغط علي كلمة تسجيل الدخول أسفل الشاشة.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

الضغط علي مربع أنا لست برنامج روبرت.

الضغط علي كلمة التالي.

تسجيل تاريخ الميلاد.

الضغط علي مربع الموافقة علي الشروط والأحكام.

الضغط علي كلمة التسجيل.

الطريقة الثانية التسجيل في سكني

كما أعلن برنامج سكني علي طريقة أخري للتسجيل في سكني وذلك عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني نفاذ.

تسجيل إسم المستخدم وكلمة المرور.

التحقق من الرمز المرئي المكون من حروف وأرقام.

الضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

استلام رسالة نصية بها رمز التفعيل.

بعد الإنتهاء من عملية التسجيل السابق ذكرها من خلال منصة سكني والتأكد من صحة المعلومات والبيانات الشخصية التي تم تسجيلها، يتبقي خطوات معرفة استحقاق الدعم السكني.

كيفية معرفة مستحقي الدعم السكني

لمعرفة أنت الآن مؤهل للحصول علي الدعم السكني من وزارة الإسكان يجب عليك بعد التسجيل والدخول إلي سكني الإجابة علي الأسئلة التي يعرضها عليك موقع سكني بعد تسجيل الدخول وهي كالتالي:

ما نوع سكنك الحالي؟ يتطلب منك الضغط علي أحد الاجابات الآتية (بيت مالك، بيت اجار، السكن مع العائلة) هل سبق لك أو أحد من أفراد الأسرة السكن خارج السعودية لمدة عام؟ (نعم، لا) يقصد بعام قبل التقديم بطلب للحصول علي الدعم السكني، فيما أشار علي استثناء العاملين خارج المملكة والدارسين والمتدربين أو من كان يتعالج خارج المملكة. هل تمتلك عقارات او اصول تتجاوز سعرها 2 مليون ريال سعودي؟ (نعم، لا) هل تمتلك صك أو منزل باسمك خلال الخمس سنوات الماضية؟ (نعم، لا)

بعد الإجابة على الأسئلة السابقة سوف تظهر لك رسالة أنت الآن مؤهل للحصول علي الدعم السكني في حالة انطباق كافة الشروط عليك، أما في حالة عدم انطباق الشروط ستصلك رسالة نصية عبر الهاتف موضحاً بها “عفواً لا تنطبق عليك شروط الدعم السكني“.

فيما أعلن سكني عن أسعار الوحدات السكنية الجديدة ضمن المخططات السكنية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي شملت 5 مخططات سكنية جديدة في 3 مناطق بالمملكة والتي تخص السعوديين فقط والتي تعد من أهم شروط الدعم السكني أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مبادرات الدعم السكني

يقدم برنامج سكني حزمة جديدة من من مبادرات الدعم السكني والتي تأتي من أهمها التالي

مبادرة دعم المواطنين المدنيين: والتي تسمح للمستفيدين بالحصول على تمويل يبلغ 500 ألف ريال سعودي، كما تم تم تعليق القرض الإضافي المقدر بقيمة 10% من قيمة الوحدة السكنية.

والتي تسمح للمستفيدين بالحصول على تمويل يبلغ 500 ألف ريال سعودي، كما تم تم تعليق القرض الإضافي المقدر بقيمة 10% من قيمة الوحدة السكنية. مبادرة دعم منسوبي التعليم.

مبادرة دعم المواطنين العسكريين.

مبادرة دعم تجديد المساكن.

مبادرة تحمل الضرائب والرسوم.

في نهاية هذا التقرير نؤكد أننا ننتظر تعليقاتكم للرد عليها أسفل تقريرنا هذا كيفية معرفة مستحقي الدعم السكني وطريقة التسجيل في منصة سكني .