(( أمير الشعراء في ضيافة ابن بديد ))

دوت الخليج – عفيف : مسلط جدي الغفيلي في المواقف رجال

وفي أفراح القبيلة دائماً يصنعون الحدث

وفي لحظات الانجازات تجدهم في المقدمه في تكريم صاحب الإنجاز

هم أول من يقول للمبدع أبدعت

يقولونها فعل وموقف وتتحدث عنهم أفعالهم

بمثلهم وبدعمهم يتالق المبدعون

وبمواقفهم المشرفة يستلهم الناجح نجاحه

ويتذوق طعم انجازه لانه يلقى صدى النجاح من خلال دعمهم وتكريمهم

أحد هؤلاء الرجال هو سعادة المستشار في وزارة الماليه سابقاً

ورجل المواقف النبيلةوالمبادرات الهادفة والرامية إلى

إبراز إنجازات الناجحين وتفعيل دور تكريمهم في القبيلة

الشيخ / عبدالعزيز بن صنات بن بديد العضياني

الذي أقام مأدبة عشاء وقدم هدايا تذكاريه في منزله بمدينة الرياض

على شرف الشيخ بدر بن نايف الضيط

والشيخ سعود بن تركي بن نايف الضيط

وعدد كبير من شيوخ القبيله ووجهائها

تكريماً وتقدير للإنجاز الكبير الذي حققه أمير الشعراء

الشاعر الشيخ / سلطان بن سعود بن تركي الضيط

وليس هذا بمستغرب على أبوصنات رجل المواقف وصاحب المبادرات الايجابيه الهادفه

واحد الرجال الذين اسهموا بارائهم النيره

وأعمالهم الرائدة

في كل المجالات الاجتماعية

والتى دائماً تلقى الثناء والتقدير من الجميع

وقد أوضح أثناء الحفل أن هذا التكريم

هو رسالة من كل رجال القبيلة ووجهاء المجتمع

لكل المبدعين والناجحين

أن واصلوا إبداعهم وحققوا أهدافهم

وستجدون خلفكم رجال يفرحون لكل منجز يسجل باسم الوطن

وسيدعموكم ويكرمون من ابدع ونال الانجاز

لأنه في الأول والأخير يسهم في إبراز ورفع راية الوطن في كل محفل تشاركون به

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