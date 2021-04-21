أتخجل الآن؟ ….بقلم : وضحى الونيس

عندما أتخذت قراراً لتكون أسير الإدمان وأن تجعل من حولك يشعرون بالألم والخوف وعدم الأمان من شخصيتك الجديدة التي بدلت كيانك من عاقل إلى شخص فاقدا لعقله بسبب إدمانه، فلم تضيع ذاتك فقط إنما كل من هم في دائرتك لحقهم الضرر أتخجل الآن؟! لما الخجل عندما تحتاج الدعم لترك كل ماهو سلبي بعد ما ذاعت سيرتك بصورة سيئة من تصرفات بدرت منك من غير وعي بسبب ذلك المخدر الذي انتشيته وجعل منك ظل يتبع كيان شيطاني مدمر كل من حوله، عندما يأتيك ضميرك موقضاً لنفسك الأمارة للسوء ليخبرك ترك تلك المواد المخدرة لا يستدعي ذلك خجلا بل يجب أن يكون نقطة انطلاقه تغييرك للأفضل فالجميع يعلم بإدمانك فما الضير لو علموا بنقطة إيجابية لذهابك لمركز العلاج؟ هنا لا بد ان تسعد وتفخر فأنت تميزت بأنك تحاول التغيير للبحث عن ذاتك التي ضاعت وعن تعويض من هم حولك باشياء أجمل وأنك بخطوتك الأولى للتغيير ترضي الله ثم نفسك التي ردت إلى فطرتها البريئة ثم من صبروا وضحوا من أجلك على أمل أن تكون أفضل، مالذي يستحق أن تستمر على خطيئتك فلم تفكر بتمتمات الناس عنك وعن عائلتك وعن أبناءك التي سوف تضيع عليهم الكثير من الفرص بسببك فالمثل يقول الخير يخص والشر يعم… لماذا تعم عليهم وتجلب لهم الضرر النفسي والجسدي؟ لماذا تجعلهم يفقدون الأمان في حياتك ؟ لماذا تشعرهم بالعري وأنت بيدك أن تشعرهم بالفخر؟ تذكر أن خطوة التغيير تنبع من داخلك فليس هناك قوة قادرة عن إيقافك، فقف لحظات مع ذاتك لإنها تستحق