للعاطل والموظف 60 ألف ريال قرض نفاذ للعمل الحر بدون فوائد بأفضل تقسيط ميسر لدى بنك التسليف

للعاطل والموظف 60 ألف ريال سعودي من خلال قرض منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية ويتم الحصول عليه عند طلب القرض النقدي من بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف وذلك القرض يمنح لدعم العمل الحر تشجيعاً لكل الرجال والنساء الذي يرغبون في العمل ويريدون حياة أفضل لهم بالمملكة العربية السعودية وأمتاز منتج نفاذ بأنه تمويل شخصي بدون فوائد حيث يمنح التمويل ولا يحصل بنك التنمية الاجتماعية على أي أرباح مالية كل ما يطلبه البنك تسديد القرض على أقساط شهرية ميسرة لمدة 60 شهراً وقد نجحت المرحلة السابقة لذلك يتم الآن التقديم على المرحلة الثانية من خلال رابط التقديم الآن على قرض نفاذ للعمل الحر عام ١٤٤٢ هجرياً ويتم عبر الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية بدون الذهاب إلى أحد فروع البنك فيتميز تمويل العمل الحر بالتقديم الإلكتروني بالسعودية

كافة مميزات قرض نفاذ للعمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يوجد حالياً في المرحلة الثانية عند التقديم على قرض العمل الحر الكثير من المزايا التمويلية التي يقدمها منتج نفاذ في المملكة العربية السعودية وسوف نوضحها كما يلي بالتفصيل

قرض شخصي بدون فوائد عند الموافقة على طلب قرض العمل الحر من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة

تمويل يمتاز بالتقسيط الميسر لمدة ستون شهر عبر بنك التنمية الاجتماعية

العمر الذي يطلبه بنك التنمية الاجتماعية عند التقديم على تمويل العمل الحر من 21 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام

يتم الموافقة على تمويل منتج نفاذ للعمل الحر ومنح العاطلين بعدها الحق في التسجيل لدى التأمينات الاجتماعية في المملكة

يمنح للموظف والعاطل السعودي حساب جديد بنكي في أحد البنوك السعودية بعد الموافقة على طلب قرض العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية

شروط طلب قرض نفاذ للعمل الحر لدى بنك التسليف