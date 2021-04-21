نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مصرف الراجحي يصل الي 100 الف ريال لجميع الفئات بشروط سهلة وميسرة في المقال التالي
تمويل مصرف الراجحي نقدمه لكم عبر موقعنا، حيث يقدم مصرف الراجحي أفضل التمويلات لجميع الفئات في المجتمع السعودي ولجميع الأعمار، فقد نوضح لكم في ذلك المقال مزايا التمويل وكيفية الحصول عليه إلكترونياً، فقط تابعوا السطور القادمة في المقال.
مزايا تمويل بنك الراجحي الجديد
- يقوم بنك الراجحي بتمويلات المنشأت الصغيرة وتبدأ من 12 شهر وتمتد حتي 60 شهر.
- يمكن أن يصل تمويلات المنشأت الصغيرة الي 5 مليون ريال سعودي.
- يتم جدولة أقساط التمويل بحيث تتساوى جميع الأقساط ويتم السداد علي فترة قد تصل الي 5 أعوام.
- يتوفر التمويل بتأمين تكافلي علي حياة العميل بحيث يتم الإعفاء إذا تعرض العميل الي العجز أو الوفاة لا قدر الله.
- يٌقدم البنك 5% من التمويل كدفعة مقدمة.
كيفية التقديم للحصول علي قرض الراجحي
يٌقدم مصرف الراجحي جميع خدماته إلكترونياً من خلال طلبها من موقعه الرسمي علي الإنترنت، فذلك خدمة ممتازة لتوفير الوقت والمجهود وأيضاً لتفادي الأزمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي يوجهها جميع الشعوب، ألا وهي أزمة كورونا والمعروف بفيروس “كوفيد19″، ولذلك فقد يٌفضل طلب خدماتك المصرفية عبر موقع مصرف الراجحي الرسمي، فقد نقدم لكم تفاصيل طلب التمويل بالخطوات، وهي كالأتي:
- في بداية الأمر، عليك بالدخول الي الموقع الرسمي لبنك الراجحي، ثم الدخول الي التمويلات.
- عند الدخول الي خدمة التمويل يتم ترشيح لك العديد من التمويلات المختلفة، قم باختيار التمويل الذي يناسبك.
- اضغط علي التمويل الذي ترغب به لتتعرف علي بنود التمويل من حيث مزاياه وشروطه وأيضاً المستندات المطلوبة للحصول عليه، وأيضاً تجد من ضمن التوضيحات الموجودة طريقة التقديم.
- يمكن التقديم من خلال الطريقة الإلكترونية الموضحة لك عبر مقال التمويل علي الموقع الرئيسي أو من خلال زيارة إحدي فروع مصرف الراجحي وربما يكن أقرب فرع لك، كما يمكن التواصل مع موظفي بنك الراجحي عبر الرقم 920018799.
- في حالة طلب التمويل إلكترونياً قم بالضغط علي طلب المنتج.
- قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة والبيانات الأخري الخاصة بالتمويل بطريقة صحيحة.
- نضغط علي موافق، ثم الضغط علي أنا لست روبوت، ثم قم بإرسال الطلب.
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