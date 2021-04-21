نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات التقاعد الخاصة بشهر أبريل الجاري 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن موعد صرف معاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر، على أن سوف يتم الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي، بالإضافة إلى ذلك أن أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد على أن في إدارة استمرارية الأعمال من قبل المعهد البريطاني للمعايير، ومن الجدير بالذكر أن تعنى بقدرة المنظمات على الاستمرار في أداء أعمالها، وهذا دون الحاجة إلى توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر.

موعد صرف المعاشات التقاعدية :

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بشهر أبريل الجاري 2021م ولذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد على أن سوف يتم الصرف يوم الأحد المقبل الموافق 25 أبريل الجاري 2021م.

خطوات عرض الصورة طبق الأصل :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص للمؤسسة العامة للتقاعد….. يجب على المستفيد الضغط على “الخدمات الإلكترونية”. ثم بعد ذلك اختيار التحقق من التعرف بالمعاش ثم يجب على المستفيد أن يقدم جميع البيانات الخاصة به ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “معاينة”.

ومن المؤكد أن المؤسسة العامة للتقاعد ذكرت أن الجهات تبنت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين السعوديين لكي يتم ضمان تقديم الخدمة للعملاء، وجميع أصحاب المصلحة بالجودة والوقت المناسب، في كافة الظروف لك يتم تحقيق الاستراتيجية، حيث أن تقوم بسعي تقديم الخدمة المميزة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين.

تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن معاش التقاعد، يمكن التعرف على قيمة المعاش المستحق إلكترونياً ، وهذا يعد متاح للتعرف على خدمة التحقق من المعاش، ولذلك هذا يصدر من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد، ولذلك يمكن التحقق من قيمة المعاش للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية عن طريق عرض صورة طبق الأصل من التعريف، ومن خلال موقع ثقفني قومنا بعرض خطوات عرض الصورة طبق الأصل، والإعلان عن موعد صرف المعاشات التقاعدية الخاصة بشهر أبريل الجاري 2021م.