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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة احسان وكيفية رفع الخدمة عن المستفيدين وأهداف المنصة ،فيما يتعلق بطبيعة منصة إحسان الخيرية ، ظهرت العديد من التساؤلات مؤخرًا ، فقد شهدت المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع الخيرية التي تساعد على تقوية المجتمع السعودي وتنميته ، وتقديم الدعم لكل من يحتاج إليه ، ومن هذه المشاريع منصة إحسان الخيرية التي أطلقتها الحكومة الملكية السعودية ، وفيما يلي المعلومات التفصيلية عن هذه المنصة في هذا المقال والذي سوف نقوم بعرض كافة التفاصيل عن منصة احسان

منصة احسان

منصة إحسان الخيرية هي منصة عمل خيرية وطنية تم إطلاقها بموجب الأمر الملكي رقم (48019). هذا تحت إشراف هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والعديد من اللجان الرسمية الأخرى ؛ للاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي لتوفير متقدم لتعظيم تأثير واستدامة مشاريع وخدمات التنمية. من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، تتميز المنصة بالسهولة والصدق والشفافية والسرعة وتنوع فرص التبرع وغيرها من المزايا والوظائف التي توفرها منصة إحسان الخيرية.

التسجيل في منصة احسان

توفر منصة إحسان خدمات التسجيل عبر الإنترنت ، بحيث يمكن للمستفيدين التقديم على هذه المنصة وإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بهم ، لأن عملية التسجيل على هذه المنصة لا تتطلب سوى رقم هاتف محمول سعودي. يمكنك التسجيل بسهولة باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى الرابط الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية.

انقر فوق علامة التبويب (التسجيل) في أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

سيتم نقلك إلى الصفحة حيث تكون جاهزًا للتسجيل في المنصة.

ثم انقر فوق أيقونة (إنشاء حساب).

سيتم نقلك على الفور إلى الصفحة الخاصة بإدخال بيانات التسجيل على المنصة ، والتي يمثلها: أدخل الاسم في الحقل المخصص.

ثم تقوم بإدخال البريد الإلكتروني في مكان الإعداد.

أدخل رقم الهاتف المحمول السعودي.

اكتب رمز التحقق في المكان المعد.

بعد ذلك ، انقر فوق أيقونة (إنشاء حساب جديد).

من خلال هذه الخطوات يتم التسجيل في منصة إحسان الخيرية

رفع إيقاف الخدمات عن المستفيدين من منصة إحسان

وتجدر الإشارة هنا إلى انه تم إلغاء إيقاف الخدمة لمن لم يسدد المستحقات المالية من المستحقين في الحكم النهائي. سواء كان ذلك للبنوك أو المؤسسات المالية أو الأفراد ، أو لتجنب النفقات وجعل تحسين جودة الخدمة بين المستفيدين والحصول على دعم من مؤسسة إحسان الخيرية ، يمكنك إلغاء طلب تعليق الخدمات من خلال منصة إنجاز بالطرق التالية:

انتقل مباشرة إلى بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد قائمة (تنفيذ).

من هنا اختر خدمة (طلبي).

بعد ذلك ، انقر فوق الخدمة (تقديم طلب لإلغاء تعليق الخدمة)

. أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

التأكد من صحة ودقة بيانات الإدخال.

انقر فوق أيقونة (طلب التسجيل).

أهداف منصة إحسان الخيرية

تسعى منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية دائمًا إلى تحقيق العديد من الأهداف ، لأن أهدافها تشمل كل ما يلي: